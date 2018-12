– Bøy på nye iPad Pro er ikke en produksjonsfeil

Allerede tilbake i november begynte vi å få rapporter om at enkelte av Apples seneste iPad-modeller iPad Pro 11 og iPad Pro 12.9 (2018) har en merkbar bøy, enten rett ut av esken eller etter normal bruk. Nå har Apple kommentert disse påstandene, og de innrømmer at enkelte enheter er bøyd men at det ikke regnes som en feil.

I en kommentar til The Verge sier selskapet at noen av de nye iPadene har en slik bøy i chassiset på grunn av nedkjølingsprosessen som blir brukt i konstruksjonen. Apple hevder imidlertid at dette ikke påvirker ytelsen til nettbrettet, og at det heller ikke blir verre over tid.

Det kan virke som sjansen er større for å oppdage problemet på 4G-utgaven, fordi bøyen synes ekstra godt ved antennestripen, men det har vært rapportert om bøy på WiFi-modeller også.

Et eksempel på en bøyd iPad, postet av MacDonaldTrump på MacRumors

14 dagers betenkningstid

Hvis du oppdager at din iPad Pro har en slik bøy, skal du ha mulighet til å returnere den og få en ny innen 14 dager, men det er ukjent om Apple er villig til å håndtere slike saker uten kostnad utover det vinduet. I og med at de ikke regner dette som en produksjonsfeil, så mistenker vi at svaret er nei.

Det er også usikkert hvor utbredt problemet egentlig er. The Verge hevder at både deres opprinnelige utgave av iPad Pro 11 og erstatteren de fikk, hadde en slik bøy.

Apple sier på sin side at de ikke har sett et høyere antall returer en vanlig på disse produktene, noe som antyder at det kanskje ikke er snakk om et spesielt stort antall. Den andre muligheten er at folk ikke legger merke til det eller ikke bryr seg nevneverdig om det.

Uansett virker det ikke som dette er et problem på samme måte som «bendgate» var, men hvis saken skulle utvikle seg videre så skal vi holde deg oppdatert.