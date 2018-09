Beosound Edge er en unik høyttaler og stilfull skulptur i ett

I anledning IFA 2018 har Bang & Olufsen lansert Beosound Edge, som ifølge designeren selv Michael Anastassiades «balanserer på kanten mellom å være forbrukerelektronikk og en skulptur som kunne stått i et galleri».

Den trådløse høyttaleren er skapt gjennom et samarbeid mellom designeren og den danske hifi-produsenten, og den består av et sirkulært chassis i aluminium med matt sort front. Det er også forventet at det vil komme flere ulike fargevalg etter hvert.

Morsom å bruke

Designet til Beosound Edge er unektelig både kreativt og stilig, men det mest spennende er likevel hvordan du interagerer med den. Det er nemlig ikke bare utseendet som er uvanlig, men også brukeropplevelsen.

Volumet kan nemlig justeres ved å rulle den frem og tilbake, og den vipper bare tilbake til samme posisjon når du slipper den. Hvis du ikke vil at den skal ta opp plass på gulvet, kan du eventuelt også henge den på veggen.

Hva med lyden?

Beosound Edge har også avstandssensorer som gjør at overflaten blir berøringsfølsom når du nærmer deg. Dermed kan du bare dunke på siden for å starte og stoppe avspilling eller bytte låt. Det samme kan også gjøres ved hjelp av Bang & Olufsens egen app.

Høyttaleren inneholder et 10-toms basselement, et 4-toms mellomtoneelement og et diskantelement på ¾-tomme. I tillegg er den utstyrt med en ny bassport B&O har kalt Active BassPort 1, og de lover at den skal gi mer presis bassgjengivelse ved lavere volum og mer energisk bass ved høyere volum.

Ikke minst er Beosound Edge utstyrt med både AirPlay 2, Chromecast og Bluetooth, og den støtter også stemmeassistentene Google Assistant og Alexa.

Hvor mye koster den?

Beosound Edge skal rulles ut i butikkene i november til ganske heftige 30 000 kroner, og hvis du tilfeldigvis har mulighet til å ta en tur til IFA 2018 i Berlin denne uka så kan du få en nærmere titt på den der.