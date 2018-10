Test: Sony Xperia XZ3

Sony Xperia XZ3s vanvittige OLED-skjerm er en stor bragd, og fører selskapet langt forbi LG og Samsung på deres første forsøk med denne teknologien. Men resten av telefonen utmerker seg ikke på samme måte. En kombinasjon av feilplassert fingeravtrykkskanner, noe frustrerende programvare og et godt, men ikke fabelaktig stillbildekamera hindrer XZ3 i å være et opplagt kjøp. Med mindre du tilbringer all din tid med å se video.

Sony er en kraft man må regne med i teknologiverdenen. Det japanske ikonets fjernsynsapparater og kameraer har skapt bølger verden over de seneste årene, og deres førsteklasses hodetelefoner er virkelig verdt en anbefaling, der lyden er utrolig velbalansert og støyreduksjonen er fantastisk god.

Denne suksessen har imidlertid ikke smittet over til Sonys øvrige produktserier. I et overbefolket smarttelefonmarked, lagde ikke Sonys flaggskip Xperia XZ1 og Xperia XZ2 mer enn krusninger i vannet ved lanseringen.

Med Xperia XZ3 håper Sony å endre på dette, og for første gang på lenge har de overbevist oss om at de er på sporet av noe utrolig. Da tenker vi mer bestemt på skjermteknologien Bravia OLED for mobiltelefoner, som er utviklet av Sony selv.

Telefonen leveres ellers med den nyeste Qualcomm-brikken, og den har et svært elegant og likevel velkjent design. Dette er helt klart Sonys beste smarttelefon så langt, men kan den konkurrere med mobiler som Samsung Galaxy S9 og iPhone XS?

Pris og tilgjengelighet

Er i salg i Norge nå.

Selges til en veiledende pris på 7990 kr.

Hvis det frister med en Sony Xperia XZ3, så er det mulig å kjøpe den nå til en veiledende pris på 7990 kroner.

Nøkkelfunksjoner

Stereohøyttalere med kraftig lyd og støtte for High-Res audio

Snapdragon 845-brikke fra øverste hylle

For første gang får man en OLED Sony-skjerm på en telefon

Sony Xperia XZ3 henter kraften sin fra en Snapdragon 845-brikke, sammen med 4 GB RAM og 64 GB intern lagringsplass. Den støtter microSD opp til 512 GB, og enhetens 3330 mAh-batteri er paret med Sony’s Battery Care-optimaliseringer og trådløs lading.

Sony har også opprettholdt IP68 vann- og støvbestandingheten fra tidligere flaggskipmodeller, og både for- og baksiden av telefonen beskyttes av Gorilla Glass 5.

Med den sekstommers 18:9-skjermen introduserer Sony sin OLED-teknologi til smarttelefoner. Denne pares med QHD+-oppløsning og Sonys proprietære HDR-oppkonverteringsprogramvare.

Sony beholder også sin 1/2,3-tommers Exmor RS kamerasensor fra XZ2, og den er utstyrt med den samme f/2.0-linsen og den samme digitale bildestabiliseringen.

Videospesifikasjonene er fortsatt de samme, med høydepunkter som 960 fps video i superlangsom film og innspilling i 4K HDR. Selfies kan tas i opptil 13 MP med frontkameraet, som har en ny bokeh-modus for programvarepåført bakgrunnsuskarphet og forbedret digital stabilisering.

Lydegenskapene er også imponerende, med støtte for High-Res Audio og Sonys LDAC codec, som forbedrer lyden du får gjennom de trådløse hodetelefonene. En USB Type-C-til-3,5 mm-jack-adaptor leveres med telefonen, mens stereohøyttaleren med S-Force Front Surround skal være vesentlig kraftigere enn de XZ2 var utstyrt med.

Endelig lover Xperia XZ3 nedlastingshastigheter opp til 1,2 Gbps, og med innebygget Bluetooth er oppkoblingsmulighetene konkurransedyktige.

Design

Slående fargevarianter

Tung og klumpete, men føles likevel elegant og komfortabel

Ingen 3,5 mm-port til hodetelefon

Ser du den forfra, er du tilgitt om du forveksler Sony Xperia XZ3 med en Samsung Galaxy S8 eller Galaxy S9. Hvilken annen utbredt smarttelefon kunne det være med den OLED-skjermen med avrundede kanter? Når det er sagt, fremstår baksiden som en nesten eksakt kopi av Xperia XZ2.

Mye av det som fra et designsynspunkt var bra med XZ2 er tilbake her: IP68 vanntetthet, Gorilla Glass 5 foran og bak, en 18:9-skjerm, sammen med stereohøyttalere og en helt jevn og ubrutt overflate.

Den krumme skjermen gir enheten en visuell og praktisk eleganse. Av farger kan du velge mellom Black, White Silver, Forest Green og Bordeaux Red. De to siste er de mest slående, og Bordeaux Red kjemper hardest om oppmerksomheten.

I rammekonstruksjonen til XZ3 er det brukt et sterkere metall, noe som gir en mer solid enhet, som både føles og ser eksklusiv ut.

Vår Xperia XZ3 har ikke hatt etui, og dermed er den påført noen godt synlige riper på baksiden, der den er tykkest. I og med at den er krummet i alle retninger, er det ikke så rart at den er sårbar på det tykkeste punktet der den kommer i kontakt med rette overflater.

Det er litt hjerteskjærende at du må dekke til din Bordeaux Red XZ3 for at den skal forbli glatt i overflatene, men det er bare slik det er.

Når det er sagt, har ikke den glinsende, polerte metallrammen fått en eneste skramme, og det er imponerende, og noe helt annet en vår herjede iPhone X og dens innfatning i rustfritt stål, som er en skikkelig ripemagnet.

Med en vekt på 193 gram er XZ3 ikke lett. Den er tyngre enn Samsung Galaxy S9 Plus, som har større skjerm, men veier 10 gram mindre enn Galaxy Note 9 og iPhone XS Max, og den er heller ikke den tyngste telefonen – for da peker vi på Sony Xperia XZ2 Premium, med sine 236 gram.

Xperia XZ3 er 9,9 mm på det tykkeste, så den er ikke spesielt slank heller, men på grunn av den avsmalende utformingen føles den elegant og behagelig i hånden, enda mer enn den tynnere XS Max.

Noe som er skuffende (og dette utfordret vi også Sony på i vår test av XZ2), er at kameraet på XZ3 fremdeles befinner seg der fingeravtrykkskanneren skulle ha vært.

Når begge disse elementene sitter for lavt, vil en famlende finger i et forsøk på å låse opp telefonen nesten alltid søke seg mot kameralinsen, og deretter ned til fingeravtrykkskanneren. Dette gjør nødvendigvis sitt til at kameralinsen blir grumsete.

Noen utformingsmessige høydepunkter er at holderen til SIM-kort og microSD-kort kan fjernes uten en egen pinne, samt en fysisk kameraknapp. Samtidig er nok ikke den enkeltstående USB-C-inngangen og fraværet av en 3,5 mm hodetelefoninngang noe for enhver smak, selv om det følger med en 3,5 mm-til-USB-C-dongle i esken.

Alt i alt, tross flere mangler, er SonyXperia XZ3 en svært tiltalende og elegant smarttelefon, som er tilgjengelig i noen slående farger, og er utstyrt med en fenomenal skjerm.

Skjerm

Trolig den beste smartelefonskjermen noen sinne

6-tommers 1440 x 2880 OLED-skjerm

Flat, utvasket, middelmådige synsvinkler, dårlig håndterte blåtoner … Alt dette er kritikk som er rettet mot TFT LCD-skjermene i Sonys flaggskip de siste fem årene. Nå har Sony begynt med OLED, og alt er forandret.

For her handler alt om kvalitet, og det er der vi må begynne. Dybden i det svarte, balansen mellom realisme og fargesterkhet, spesielt i YouTube-filmene, og spekteret av toner denne skjermen får frem … når man sammenligner den ved siden av iPhone XS og Galaxy Note 9, og spiller av det samme innholdet, ville vi foretrukket XZ3 hver eneste gang.

Men hvorfor? Fordi fargene virker mer dynamiske, og formidler detaljer bedre enn de to andre skjermene. For å si det enkelt, er den bare bedre.

Så er altså XZ3 den beste telefonen for YouTube, noe som er viktig i seg selv, og det er her publikum tilbringer stadig mer av tiden sin.

Årsaken ligger ikke bare i skjermens utseende – med XZ3 får du også oppløsningsvalg hverken iPhone XS eller Note 9 støtter. Du får opptil 1440p med 60 fps i HDR, mens Note 9 bare går opp til 1080p med HDR, og iPhone ennå ikke i skrivende stund har spesifisert noe om HDR.

I innstillingene finner man valg for å starte videotillegg og å forandre fargemodus. Ytelsesforbedringene for video vil også berøre YouTube og Netflix, ikke bare enhetens egen videoapplikasjon, og øker metningen og bearbeider kontraster.

Grunninnstillingene er nydelig tilpasset resten av brukergrensesnittet, med mer naturlig fargegjengivelse og kontrastnivåer enn du vil finne på konkurrentenes smarttelefoner.

Selv ved utførelse av hverdagslige oppgaver merker du hvor bra skjermen til Sony Xperia XZ3 er, der selv WhatsApp-bakgrunnen ser bedre ut enn på den forrige mobilen din, og det samme gjelder appenes innlastingsbilde, som du egentlig aldri har lagt merke til før. Det vil overraske oss stort om ikke Apple ser til Sony i jakten på OLED-skjermer til fremtidige iPhone-enheter.

Med sin 6-tommers skjerm plasserer XZ3 seg mellom iPhone XS og iPhone XS Max i størrelse. Til forskjell fra flaggskipene til Apple og Huawei, har ikke XZ3 et skjermhakk, men heller en rektangulær OLED-skjerm med buede kanter og avrundede hjørner, omtrent som Samsung.

Med en oppløsning på 1440 x 2880 er den skarpere enn nye iPhone-enheter, med 537 piksler per tomme kontra 458. Dette er en større åpenbaring enn det kan synes som for dem som lenge har fulgt Sony, for selskapet har endelig funnet en mellomting mellom sine ikke helt skarpe Full HD-flaggskip og den totalt overdrevne 4K Premium-serien.

Ser man på den forbedrede skjermen med oppgradert HDR, Sonys TRILUMINOUS-skjerm for mobiler, X-Reality og Dynamic Contrast Enhancer – alt dette er proprietær programvare for bildeforbedring – kan vi ikke bestemme oss for hva som utgjør den største forskjellen. De samhandler alle i perfekt harmoni med maskinvaren til XZ3, for å skape den kanskje beste smarttelefonskjermen noen sinne.