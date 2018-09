Anmeldelse: HTC U12 Plus

Selvom vi applauderer HTC hele vejen igennem for at forsøge at være innovative med denne telefon, i en smartphone-verden der bestemt mangler forskellighed, betyder det ikke, at vi behøver at kunne lide, hvad der bliver serveret. På samme måde som vi ikke har brug for, at vores telefon er i stand til at kærne smør, er de ikke-mekaniske lydstyrkeknapper en meningsløs ændring. Når det er sagt, at det en kraftfuld telefon med fremragende lyd og et halv-anstændigt kamera – telefonen er blot ikke den bedste at bruge.

Hvem vil mon købe HTC U12 Plus? Enten dem der opgraderer fra den anstændige HTC 10, eller nogen der leder efter et anstændigt alternativ til iPhone/Samsung-duopolet i toppen af smartphone-træet.

Køberen vil have noget sejt og alternativt, en telefon der lover at lade dem gøre noget, deres venner ikke kan, og gør det til en fornuftig pris. Fakta er, at HTC tilbyder dette, men er det ikke en god ting.

Telefonen er bestemt billigere – du kan købe den til £699 / $799 / AU$1,199 uden binding og SIM-kort, hvilket er langt mindre end Samsung Galaxy S9 Plus og iPhone X, som den dyster imod.

HTC U12 Plus specifikationer Dimensioner: 156,6 x 73,9 x 8,7 mm

Vægt: 188g

Skærmstørrelse: 6-inch

CPU: Snapdragon 845

RAM: 6GB

Lagringsplads: 64/128GB

Kamera: To 16MP bagpå, to 8MP foran

Batteri: 3,500mAh





Den har masser af kræfter – den almindelige model har 6GB RAM kombineret med den nyeste Snapdragon 845 processor såvel som (mindst) 64GB intern lagringsplads.

Derudover har HTC lavet en kold-poleret glasproduktionsmetode, som giver buede sider og tyndere kanter på skærmen og en to-farvet bagside. Alt i alt er det bestemt en meget attraktiv telefon.

Vi har ikke engang nævnt den fremragende lydkvalitet, både fra højtaleren og de medfølgende high-end USonic høretelefoner – der er meget her, som vil tilfredsstille HTC-fans og andre, der bare godt kan lide en kvalitetssmartphone.

Kameraet er endelig udstyret med to sensorer både foran og bagpå, og det har udløst en fremragende DxOMark – fra testprogrammet der rangerer billedernes kvalitet.

På trods af alt dette handler det mere om, hvordan telefonen er stykket samen, og selvom HTC har skabt en smartphone med fremragende elementer og nogle helt unikke ting såsom de klembare sider, mangler der bare noget...

HTC U12 Plus pris og lanceringsdato

HTC U12 Plus er ikke vanvittigt dyr. Prisen på £699 / $799 / $1,199 er en smule lavere end andre flagskibs-telefoner på markedet, herunder iPhone X og Samsung Galaxy S9, hvilket hjælper til at gøre telefonen til et forholdsvis attraktivt tilbud.

HTC U12 Plus blev lanceret d. 23. maj, men det er først i juni, du kan få fingrene i den. Europa får den midt i måneden, siger HTC, og USA følger kort efter.

Verizon får telefonen i USA, og flere udbydere ventes at få den i Storbritanien. Den sættes også til salg på HTC.com og gennem Amazon.

Design

Stærkt, afrundet design

Smuk tofarvet effekt

Transparent Blue og Flame Red er begge slående

Telefonens bagside har en attraktiv krumning

Designet på HTC U12 Plus er markant anderledes end på HTC One M8 (eller på HTC 10). Hvor man før var vant til en telefon, der var trukket ud af en blok aluminium, som føles meget luksuriøst i hånden, er den nye telefon hovedsageligt lavet af glas.

Selvom det lyder skrøbeligt (og vi forårsagede faktisk en lille revne i toppen af telefonen ved at tabe den på et hårdt gulv), er det faktisk et ganske luksuriøst materiale at anvende i telefonkonstruktion, som tillader et stærkere signal at trænge ind i telefonen.

Du får også et gennemsigtigt plastik-cover med i æsken, som giver mere end rigelig beskyttelse til telefonen.

Når man taler om en telefon, der kan klare at downloade med 1,2Gbps, er det vigtigt at bruge et materiale, der lader så meget data slippe igennem.

Det forklarer dog ikke, hvorfor HTC U12 Plus ikke er udstyret med trådløs opladning – det virker åbenlyst at tilføje det til telefonen i år? Trist nok er det der ikke, selvom stort set alle andre producenter har tilføjet det til deres flagskibstelefoner.

U12 Plus, som ikke efterfølges af en mindre model, er en stor telefon, der passer ind i phablet-kategorien. Det er bestemt et plus i forhold til størrelse, selvom den kun er 8,7mm tyk.

Grundet størrelsen vil du have svært ved at få hele din hånd på tværs af den, da skærmen dækker størstedelen af fronten. Det er noget, som mange er vant til nu, men hvis du kommer fra HTC 10 eller Samsung Galaxy S6 eksempelvis, vil det tage lidt tid at vænne sig til.

Telefonen er ret stor at holde

Den største fejl i designet – og vi mener det virkelig, når vi kalder det en fejl – er de ubevægelige knapper på siden. Der er ingen traditionelle knapper på denne telefon, og det er designet til at gøre telefonen stort set afvisende overfor vand og støv.

Ideen er solid – færre bevægelige dele betyder at færre ting kan gå galt. Men første gang du prøver de ubevægelige lydstyrkeknapper, som reagerer på tryk fra dine fingre, selvom de ikke bevæger sig, føles det som om, du gør noget forkert.

Det er så svært at ændre lydstyrken på denne telefon. Du bliver nødt til at presse din finger ind i ”knappen” og håbe, at det virker, uden du får fysisk feedback som signal om, at det virker, før den vibrerer.

Du kan ikke engang ændre følsomheden på funktionen, og det er meget underligt, når knapperne tidligere fungerede godt, som de var. Vi kommer konstant til at tænde telefonen, når vi samler den op, fordi vi strejfer den følsomme tænd/sluk-knap, og det er rigtig irriterende.

Vi oplevede endda en situation, hvor telefonen skruede lydstyrken ned, når den blev lagt i en lidt stram bukselomme.

Hvis du tager en anden telefon, vil det at kunne trykke på knapperne føles som at vende hjem til det normale. Du kan måske vænne dig til følelsen på sigt, men det er et dumt træk fra HTC, som vil skræmme folk væk, med det samme de prøver den.

Skærm

Høj opløsning, aflang skærm uden indhug i toppen

Farvegengivelsen er god men ikke den bedste på markedet

Skærmen på HTC U12 Plus er den bedste, vi har set på en telefon fra HTC.

Den måler 6 tommer, 18:9 med en 1440x2880 opløsning, men uden det indhug i toppen, som mange konkurrenter har for tiden. I stedet er der en stor kant i toppen og bunden af skærmen, som ville være helligbrøde for nogle mærker, som forsøger at få skærmen til at fylde hele fronten af telefonen.

Det er dog svært at sige, at det er negativt, da disse kanter indeholder de forbedrede Boomsound-højtalere, som giver fremragende lyd fra telefonen, og selvom de gør telefonen ret lang og lidt tungere, er det værd at prøve.

Netflix ser fint og klart ud

Kvaliteten af skærmen, som bruger Super LCD-skærmteknologien – som stort set kun HTC anvender på deres telefoner – er fin uden at være fantastisk. Den er langt fra en af de bedste på markedet – den titel snuppes altid af Samsungs OLED-teknologi (eller måske Sonys anstændige LCD-tilbud) på grund af den rige farvegengivelse og kontrast.

HTC har gjort det ganske fint her – HDR 10-kvalitet er understøttet til YouTube men ikke til Netflix eller Amazon Prime endnu (hvilket virker lidt dumt, når der er masser af godt indhold til mobilen på markedet). Telefonen har dog masser af lysstyrke, og YouTube HDR ser anstændigt ud.

Generelt er det også fint at se film på denne telefon. Sammen med Boomsound-højtalerne er det en rar telefon at holde, og skarpheden og farverne, sammen med den lysere skærm, er fine... Endnu engang er det svært at bruge et bedre ord, selvom ”fin” virker så kedeligt.

HDR-understøttelse er velkomment men begrænset

Når man betragter skærmen fra en skæv vinkel, bliver den lidt mørkere end hos konkurrenterne, og den imponerer ikke på samme måde.

Farvegengivelsen på skærmen kan justeres en smule, hvilket gør tingene mere farverige, hvis du vil have en mere biografagtig oplevelse. Både den og den normale indstilling ser dog lidt kunstige ud – igen er det kun fint men ikke mere.

Der er ikke noget gevaldigt galt med skærmkvaliteten på HTC U12 Plus, men uden fuld HDR-understøttelse, uden god lysstyrke fra skæve vinkler eller imponerende farvegengivelse er det svært at hylde dem for godt arbejde for en high-end smartphone her.