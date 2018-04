Volkswagen har satt lanseringsdato for selv-parkerende biler

Innbyggerne i New York City bruker i gjennomsnitt over 100 timer hvert år med å lete etter parkeringsplass, mens britene bruker 44 timer, hevder Volkswagen .

Den tyske bilprodusenten håper nå å redusere denne tiden for sine kunder, til så nært null som mulig.

Sist uke annonserte VW et samarbeide med Hamburg Airport i Tyskland. Der testes selv-parkerende biler på et begrenset område i et av parkeringshusene. Konsernet håper at denne teknologien kan få innpass hos alle merkenavnene – Audi, Porsche, Lamborghini, Bentley og andre – innen år 2020.

Allerede i dag kan eiere av Audi, Porsche og VW med nyeste AI-teknologien avlevere bilen ved inngangen til parkeringshuset. Bilen vil så finne en ledig parkeringsplass helt på egen hånd, og orienterer seg ved bruk av kartdata og grafiske symboler som blir registrert av sensorer.

Når bilen skal hentes sender eieren den en melding ved hjelp av en App, og bilen kjører selv til inngangen.

– Folk bruker rundt 30 prosent av kjøretiden i urbane områder til å finne parkeringsplass, sier Johan Jungwirth, CDO i VW Group i en uttalelse.

– Autonom parkering kan være et viktig bidrag til å gi praktisk og stressfri mobilitet for våre kunder. Derfor vil vi demokratisere teknologien og gjøre den tilgjengelig for så mange som mulig.

For å unngå ulykker , får disse bilene et avgrenset område til testing, hvor publikum ikke har adgang mens bilene tester ut «tusenvis av parkeringsmanøvre».

Men i et annet stadium av testingen, i «blandet trafikk» vil Hamburg Airport åpne for selv-parkerende biler i resten av parkeringshuset, for å finne ut hvordan de reagerer på uforutsigbare biler og fotgjengere.

Målsettingen for VW er å slippe løs denne teknologien i et hvert parkeringsanlegg.

Bilen: Den neste personlige assistent?

Jaguar , BMW , Nissan og Ford jobber alle med å gjøre selv-parkerende AI klar for testing av parkering og kjøring på vei.

Men Volkswagen Group er først ute av porten for offentlig testing, og utover dette har firmaet svært store ambisjoner for sin AI-teknologi.

Allerede nå kan Porsches elektriske eller hybridmodeller som ankommer ladestasjoner ved Hamburg Airport, få automatisk betjening av en laderobot. En arm strekkes ut og lader bilen helt opp til 100 prosent. Deretter vil Porschen selv kjøre videre til en vanlig parkeringsplass for å frigjøre ladeplass.

Audis nyeste selvkjørende prototype tar seg av ærender mens du er på jobb.

Men bilene fra VW vil ikke begrense seg til å kommunisere med roboter. Neste år håper VW å kunne teste ut «V2X-prosedyrer», som lar selvkjørende biler kommunisere med nærliggende nettverk.

Dette vil gi informasjon om ulykker eller værforhold som gjør det gunstig å velge en annen rute, eller selv søke etter parkeringsplasser flere kvartaler unna.

I likhet med Uber og Tesla , håper VW å ha selvkjørende varebiler i arbeidende trafikk neste år.

Det som er spesielt dristig er planen om å la bilene ta seg av forskjellige oppgaver mens du er opptatt med andre ting. VW har planer for "Audi AI Zones" hvor din Audi selv oppsøker forskjellige tjenester, som bilvask eller service.

Dette kan eieren bestemme ved hjelp av en app.

Det er også mulig å definere bilens bagasjerom som et GPS-søkbart leveringsmål for varelevering. Dermed kan Amazon levere en pakke i din Audi mens du er på jobb, eller du kan få levert tilbake tøy fra et renseri som ligger i sonen.

Via Digital Trends