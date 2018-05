Uber bygger flyvende taxi-lab i Paris

Uber vaker fortsatt i kjølvannet av dødsulykken som skjedde i Arizona for to måneder siden, men praie-tjenesten fosser likevel fremover med sitt neste store prosjekt.

Uber kunngjorde i dag at de kommer til å investere €20 millioner (1,8 milliarder kroner) på byggingen av et teknologisenter i Paris ved navn «Advanced Technology Center Paris» (ATCP), hvor selskapet skal lansere «Uber Elevate» — en taxitjeneste for flyvende taxier de håper å kunne få i gang innen 2020 i både Dallas og Los Angeles, i tillegg til i en tredje by utenfor USA, fortsatt ubestemt.

«Med ingeniører i verdensklasse og med en lederrolle i global luftfart er Frankrike det perfekte sted for videreutvikling av Uber Elevate og initiativer til ny teknologi» sa administrerende direktør for Uber, Dara Khosrowshahi, via Twitter tidligere i dag.

Når ATCP åpner til høsten vil det ikke fokusere utelukkende på å bygge flyvende taxier. Uber har allerede vist frem tre fungerende prototyper for helikoptre som kan ta av og lande vertikalt (VTOL).

I tillegg til produksjon ser Uber for seg at de skal hyre inn eksperter innen AI og maskinlæring, flygekontrolltjeneste, ladestasjoner plassert på tak, og også byplanlegging.

Adm. dir. i Uber, Dara Khosrowshahi, i møte med den franske presidenten Emmanuel Macron | Bilde: Emmanuel Marcon/Twitter (Image: © Emmanuel Macron)

I pressemeldingen sier Uber at de første prosjektene vil inkludere «[...] maskinlæringsbasert transportetterspørselmodellering, simulering av høytetthets flytrafikkhåndtering i lav høyde, integrasjon av innovative luftromtransportsløsninger sammen med europeiske luftfart-organer som EASA, og utviklingen av smart-nett til bruk som bolverk for fremtidige flåter med elektrisk transport på bakken og i luften.»

Uber jobber sammen med det franske selskapet École polytechnique for å få stablet disse prosjektene på beina.

Ikke (helt) førerløst

Uber er i et kappløp med kvasse konkurrenter i forsøket på å bli de første som klarer å gjøre virkeliggjøre flyvende biler.

Droneprodusenten Ehang viste nylig frem elektriske og automatiserte «Ehang 184» i Kina (se video ovenfor).

I New Zealand har tidligere ledere fra Google lansert «Kitty Hawk», et taxiselskap som satser på selvkjørende flyvende taxier, og som håper å være i luften om tre år.

Airbus og Toyota, samt mange andre teknologiselskaper, har også investert i teknologien.

Kitty Hawk, bygget av tidligere Google-ingeniører (Image: © Kitty Hawk)

Selv om mange av disse bedriftene ønsker å støtte seg fullstendig på AI i driften av taxiene har Uber interessant nok andre planer.

De foreløpige tekniske redegjørelsene fra Uber snakker om hvordan AI kommer til å bli brukt til å «hjelpe piloter», og assistere med ting som «kjøretøyets retning i forhold til ruten det skal ta, og også justering av mange tilstandsparametre slik at retningen kjøretøyet kjører i følger ønsket rute».

Med dette systemet på plass håper Uber at piloter ikke vil trenge de vanlige 500 til 1200 timene med opplæring for å kunne kjøre deres taxier, siden de faktisk ikke vil trenge å fly utenom nødsituasjoner.