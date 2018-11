Sonys næste PlayStation-controller kan muligvis få en touchskærm

I et nyligt opdateret patent, som Sony opnåede i sidste måned, er der informationer, som tyder på, at firmaet overvejer at inkludere en touchskærm i en eventuel fremtidig version af deres DualShock-controller, der bruges sammen med virksomhedens PlayStation-konsoller.

Nærmere bestemt beskriver dokumentet en touchskærm, der i givet fald kan få samme placering som den nuværende touchpad på DualShock 4-controlleren:

"En touchskærm, der er defineret langs hovedlegemets overkant mellem den første forlængelse og den anden forlængelse; et første sæt af knapper placeret øverst på overfladen af hovedlegemet nær den første forlængelse og på en første side af touchskærmen; og et andet sæt knapper anbragt på den øverste overflade af hovedlegemet nær den anden forlængelse og på en anden side af touchskærmen."

Længere ned i patentdokumentet er der flere tegninger, der tydeligt viser det velkendte DualShock-design med dets forskellige særkender, hvilket lader til at udelukke muligheden for, at de eventuelle nye tilføjelser er relateret til en enhed af PS Vita-typen.

Når man graver dybere ned i patentets specifikationer og de tilhørende tegninger, viser tallene, der korrelerer til, hvor touchskærmen skal sidde, at der er tale om "en berøringsfølsom plade til at facilitere berøringsbaseret input".

Selv om det lyder lovende, så viser den figur, der refereres til, tilsyneladende det eksisterende DualShock 4-design med den knoprede touchpad. Så de tidligere benævnelser af en touchskærm kan muligvis også bare henvise til denne og ikke en egentlig skærm.

Uanset hvad, så bør patent-dokumenter altid skal tages med et gran salt. For der er ikke nødvendigvis tale om et produkt, som nogensinde vil se dagens lys, men snarere et koncept, der ville være beskyttet, hvis det skulle hænde at komme i produktion.