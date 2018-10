Snapchat Lenses gjør sitt inntog på datamaskiner og i Twitch-strømmer

Dine yndlingsfiltre fra Snapchat er ikke lenger begrenset til mobiltelefonen. Selskapet har nemlig akkurat lansert en ny skrivebordsapp for Windows og macOS, som gir webkameraet ditt adgang til de samme effektene, og du trenger ikke engang å logge deg på Snapchat for å bruke dem.

Gjør videosamtalene morsommere, berik YouTube-postene dine, eller bare tøys omkring med effektene – det er opp til deg. Snapchat har også kunngjort et spesielt partnerskap med Twitch, slik at Lenses kan brukes sammen med direkte videostrømming, og kan endres i farten mens du spiller like uanstrengt.

«Med Snap Camera for skrivebordet, kan du velge mellom tusenvis av Lenses, både klassikere utviklet av Snapchat i tillegg til nye varianter som skapes daglig av Lens-samfunnet via Lens Studio. Dette gir deg mer strømming og deling med Lenses», sier Snap.

Få linsene dine her

Den nye appen er en ganske opplagt satsning for å bringe Snapchat nærmere forbrukerne. Lenses er ikke lenger noe du bare finner hos Snapchat, men de er fremdeles noe av det morsomste du kan gjøre i appen. Kanskje også noen PC-brukere vil begynne å bruke Snap på mobilen igjen?

I et annet trekk for å utvide appellen utover tidsbegrensede bilder og videosnutter, har Snapchat inngått partnerskap med oppstartsbedriften Hooked, for å skape en mystisk Sci-Fi-thriller på fem episoder, kalt Dark Matter, med handlingen lagt til Silicon Valley. Denne er tilgjengelig via siden Snapchat Discover. Den første episoden ble sendt på fredag, og nye episoder slippes daglig.

Vi må vente og se om skrivebordsapper, kortformsunderholdning og kroppsgadgets er nok til å gjøre Snapchat i stand til kjempe mot mektige Instagram og Facebook. Hvis du vil prøve Snapchat Camera, er dette mulig å laste ned gratis nå.