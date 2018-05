Samsungs brettbare Galaxy X ryktes klar til fremvisning i 2019

Vi har hørt rykter om en brettbar Samsung-telefon som går under navnet Galaxy X i lengre tider nå, og ifølge nye lekkasjer fra innsidekilder later det til at Samsung tar sikte på lansering tidlig i 2019 — midt i 2019-utgaven av Mobile World Congress (MWC).

Sørkoreanske The Bell melder, etter litt graving, det ovennevnte, samt at Samsung i tillegg har oppgradert mobilens kallenavn fra «Valley» til «Winner». Dette skal være et sikkert tegn på at selskapet nå er i ferd med å starte den faktiske produksjonen.

Skjermkomponentene skal være klare i november, ifølge ryktene, og deretter følger en full lansering i februar, under MWC. Det snakkes også om lave produksjonstall, siden Samsung trår varsomt i det de tester hva markedet synes om en slik type mobiltelefon. Selskapet forventer ikke at Galaxy X skal selge i samme kvanta som Samsung Galaxy S9, ifølge The Bell.

Det meldes også om nyheter når det gjelder enhetens form, hvilket vi har sett mange spekulasjoner om tidligere. Den nye artikkelen foreslår at enheten kommer til å bestå av tre 3,5-tommers skjermer, og at man kan brette den slik at den ligner en bok, åpne den opp så den blir som et nettbrett, og at man kan «lukke» den, men fortsatt se én av skjermene.

Dette høres ut som en enhet noe lignende ZTE Axon M, men antakeligvis med litt ekstra Samsung-blankpuss. Det må sies at vi har hørt alle mulige slags rykter om hva Samsung Galaxy X skal inneholde av spesifikasjoner og design, så man må fortsatt ta nye rykter med en klype salt.

Likevel er det slik at Samsung i full offentlighet har sagt at brettbare telefoner er på vei, så spørsmålet er «når» snarere enn «om». Per nå høres det ut som om «når» kan være om mindre enn et år, på MWC-messen i 2019, så det kan være verdt å tilpasse mobilkjøp-planene deretter (sannsynligheten er høy for at man må punge ut med en hel del for denne modellen).

Kilde: SlashGear