Samsung annonserer nye uknuselige OLED-skjermer

Mange har nok opplevd hvor frustrerende det er når et øyeblikks ubetenksomhet resulterer i at den dyre smarttelefonen din ender opp med knust skjerm – ved siden av å kanskje gjøre telefonen din ubrukelig der og da, risikerer du også å måtte gjennomføre en dyr reparasjon.

Slike opplevelser kan snart kanskje høre fortiden til, og samtidig kan det virke som elektroniske dingser med buet skjerm snart kan tre ut av sci-fi-filmenes verden og bli virkelighet. Samsung har nemlig nå annonsert sertifiseringen av en ny type fleksibel OLED-skjerm som de omtaler som «uknuselig». Denne skjermen ser også ut til å overgå nylig lanserte Gorilla Glass 6, som er ventet å dukke opp i mange kommende telefon-modeller.

Det er Underwriters Laboratories (UL) som står bak sertifiseringen, og dette er det offisielle testselskapet til Occupational Safety and Health Administration som ligger under U.S. Department of Labor. Der ble de nye skjermpanelene gjentatte ganger kjørt gjennom en tøff holdbarhetstest som er basert på militære standarder.

Det nye skjermpanelet er laget av et uknuselig substrat, og i stedet for tradisjonelt glass har det et forsterket plastvindu festet til seg. Ifølge UL overlevde skjermpanelet 26 fall fra 1,2 meters høyde (rundt 4 fot), helt uten skader.

Perfekt for slepphente

– Det forsterkede plastvinduet er spesielt godt egnet for portable elektroniske enheter, ikke bare fordi det er uknuselig, men også fordi lettheten, gjennomsiktigheten og hardheten gjør at det likner mye på glass, sier kommunikasjonsansvarlig for Samsung Display Company, Hojung Kim.

Senere ble skjermpanelene også sluppet fra 1,8 meters høyde (6 fot), og de fortsatte også da å fungere som normalt uten tegn til skader.

Ved siden av støt-tester, ble de nye panelene også utsatt for ekstreme temperaturer mellom 71 og -32 grader celsius, noe de også tålte uten problemer.

Foreløpig er det ikke kjent når disse skjermene vil komme på markedet, og det er lite sannsynlig at en slik vil dukke opp i Galaxy Note 9 som lanseres om en måned. Derimot kan det godt være at det Sør-Koranske selskapet har noe på gang til neste års Galaxy S10-telefoner, og da blir det også spennende å se hva de vil finne på av nyvinninger når det kommer til design.

(Kilde: pressemelding)