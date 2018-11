Samsung annoncerer One UI; en kæmpe overhaling af deres Android-brugerflade

Det længe ventede foldbare Infinity Flex Display var ikke det eneste, der blev afsløret på Samsung Developers Conference i San Francisco, der løber af stablen i disse dage. Den sydkoreanske elektronikgigant annoncerede også en større overhaling af selskabets Android-brugergrænseflade, som de har døbt One UI.

Samsungs nye mobil UX siges at være "mere naturlig og behagelig at bruge med én hånd", især når det handler om større telefoner som Galaxy Note 9.

Samsungs One UI deler i praksis skærmen op i to halvdele og placerer interaktive kontrol-knapper i den nederste halvdel af skærmen, så de er tættere på tommelfingeren, mens der på den øverste halvdel vises enten et søgefelt eller en stor header-tekst.

Som eksempel viste Samsung deres nye og forbedrede Ur-app, hvor alarmkontrollen er placeret nederst på skærmen. Øverst på skærmen viser en stor, letlæselig tekst, hvor meget tid der er tilbage, før din næste alarm går i gang.

One UI vil også introducere en mulighed for nattilstand, der er tilgængelig i hele systemet, samt reorganiserede valgmuligheder under menuen Indstillinger.

Der er også blevet implementeret såkaldte 'Focus Blocks', som er store, tydelige interaktive ikoner, der giver brugerne mulighed for at "se mere med hvert klik". For eksempel bliver album-ikonerne i Galleri-app'en meget større med den nye funktion.

Ifølge Samsung er selskabets tidligere brugerflade blevet designet om "for at reducere rod og distraktioner, så brugeren bedre kan fokusere og navigere hurtigt på sin telefon". Ikke overraskende gør denne tilgang med 'to halvdele' også Samsungs One UI ideel til foldbare smartphones.

Samsungs Android 9-baserede One UI-beta vil være tilgængelig fra denne måned (november) i USA, Tyskland og Korea, og flere lande i Asien og Europa følger kort tid efter. Alle andre må vente på den officielle udrulning af One UI, der vil ske i januar 2019.

Du kan finde ud af mere om den nye grænseflade og hvordan du bliver beta-tester på Samsungs webside om One UI.