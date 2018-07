Prisen på grafikkort fortsætter nedad - måske med hele 20 procent

I den senere tid har vi oplevet, at prisen på grafikkort begynder at nærme sig det gamle niveau. Det er takket være den vigende efterspørgsel på krypto-valuta, og ifølge rygterne på GPU-markedet, så ser dette fald ud til at fortsætte - muligvis op til 20 procent over de næste måneder.

Det forlyder i hvert fald fra DigiTimes, der har gode forbindelser til både producenter og forhandlere af grafikkort. Ifølge deres kilder er en af hovedårsagerne til prisfaldet den manglende efterspørgsel på kryptovaluta, og den deraf følgende mindre efterspørgsel på grafikkort fra de kæmpestore krypto-farme. DigiTimes' kilder forventer et fald på hele 20 procent bare i løbet af juli.

Det er selvfølgelig godt nyt, hvis man står overfor at bygge en gamercomputer - eller bare vil opgradere den gamle med en ny CPU - men vi skal dog lige understrege, at der som nævnt er tale om rygter, og DigiTimes har tidligere ramt forkert.

Men der er en anden factor, der gør sig gældende. Og det er, at forhandlerne for tiden er i fuld gang med at tømme deres lagre, hvilket blandt også hænger sammen med, at Nvidia tidligere på året overvurderede efterspørgslen på kryptovaluta, og sendte alt for mange grafikkort på markedet.

Forsinkelse af ny Nvidia-generation

Andre spekulationer går ud på, at forsinkelsen af den næste generation af grafikkort fra Nvidia skyldes, at man er nødt til at få tømt ud af lagrene på nuværende top-kort som GTX 1080, salget af disse jo vil gå helt i stå, hvis man sender nye på markedet.

DigiTimes skriver, at der lige nu er omkring flere millioner grafikkort på lagre verden over, og Nvidia har omkring en million kort, de venter på at sende på markedet.

Lige nu er tendensen også, at mange private opgiver at mine kryptovaluta og derfor sætter deres dyre grafikkort til salg på for eksempel eBay for at få lidt af pengene tilbage, mens kortene stadig er noget værd, og det er også med til at sætte markedet under pres.

DigiTimes rapporterer desuden, at salget af ASIC-maskiner - dedikerede mining-computere - også er på vej ned.

