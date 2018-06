PlayerUnknown’s Battlegrounds on nyt ensimmäistä kertaa alennuksessa Steamissä

Kaikki pelaajat ovat varmasti huomanneet, että Battle royale -pelit ovat nyt kovemmassa huudossa kuin koskaan. Suurin huomio on kohdistunut keväällä Fortniteen, mutta samanaikaisesti PlayerUnknown's Battlegroundsista (PUBG) on tullut vähin äänin yksi vuoden suosituimmista peleistä.

Jos et ole jostain syystä vielä päässyt kokeilemaan battle roayle -pelien kuningasta, pääset nyt hankkimaan sen Steamistä peräti 33 % alennuksella. Aikaisemmin 29,99 euroa maksaneen pelin hinta on pudotettu nimittäin väliaikaisesti 19,99 euroon. Tarjous on voimassa 5.7. saakka, joten peliä harkitsevan kannattaa toimia nopeasti.

Kyseessä on itse asiassa ensimmäinen kerta, kun PUBG on alennuksessa Steamissä ja siitä on kiittäminen 400 miljoonan pelaajan rajan rikkoutumista. Tästä määrästä jopa 227 miljoonaa ihmistä pelaa PlayerUnknowns' Battlegroundsia vähintään kuukausittain. Vaikuttavin lukema on kuitenkin päivittäisten pelaajien määrä, joka on huimat 87 miljoonaa.

Valokeila lainaan Fortnitelta

Tarjous saapui juuri ennen 22.6. julkaistavaa uutta PUBG-karttaa, Sanhokia. Uusi kartta tulee olemaan aiempaa pienempi, jotta taistelut käyvät tiiviiksi entistä nopeammin. PUBG saa Sanhokin yhteydessä myös uuden aseen.

PUBG Corporationin mukaan peliä on myyty PC:lle ja Xbox Onelle jo yli 50 miljoonaa kappaletta, joten alennuksen taustalla on varmasti Microsoft-pelaajakunnan kasvattaminen.

Yksi tekijä saattaa olla myös Fortniten saama valtava mediahuomio, joka on vienyt valokeilan pois PUBG:ista. Täytyy silti muistaa, että Fortnitella on ennennäkemättömästä nousustaan huolimatta "ainoastaan" 125 miljoonaa pelaajaa, joista 40 miljoonaa pelaa peliä päivittäin. PUBG on siis edelleenkin yli kaksi kertaa suositumpi peli kuin Fortnite.