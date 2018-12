OnePlus-sjef Pete Lau avbildet med mystisk ny telefon

Et lekket bilde som tydeligvis stammer fra et internt møte hos OnePlus har dukket opp på nettet, og der ser vi sjefen i selskapet som holder en ny mystisk telefon. Sjansen er stor for at dette enten er den kommende OnePlus 7, eller en annen ikke navngitt men bekreftet 5G-telefon fra selskapet.

Bildet ble postet på Twitter av brukeren Ishan Agarwal, som også har kommet med flere tilsvarende lekkasjer tidligere, og i og med at vi faktisk ser OnePlus-sjefen i bildet er det liten tvil om at bildet er ekte.

På skjermen ser vi en rød telefon, og den samme telefonen ser også ut til å ligge med skjermen ned på bordet. Samtidig holder Lau en hvit og grå variant i hendene.

EXCLUSIVE! Here's your first look at an upcoming OnePlus Device I don't know much about. This image shows the device in prototype/designing stage and it is not final but this is probably how the device may end up looking. That's Pete (CEO of OP) in the img and the device itself. pic.twitter.com/Yau9EsgSDyDecember 19, 2018