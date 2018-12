OnePlus 7 blir første mobil med Snapdragon 855

Vi er ennå ikke sikre på navnet, men OnePlus er uansett de første til å bekrefte at deres neste mobil vil inneholde en Qualcomm Snapdragon 855.

Pete Lau, CEO i OnePlus, bekreftet nyheten fra scenen under Qualcomm Snapdragon Summit 2018, der han sa at deres neste mobilenhet vil inneholde den nylig kunngjorte brikken.

Lau røpet ikke navnet til den neste mobilen, men den etablerte navnekonvensjonen for OnePlus-telefoner tatt i betraktning, kan vi trygt anta at det her er snakk om OnePlus 7.

Vi ventet alle at den neste enheten fra OnePlus skulle utrustes med nylig kunngjorte Snapdragon 855, men det er en overraskelse at selskapet har offentliggjort at de er de første som tar dette i bruk.

Første gang for OnePlus

Et annet interessant poeng er når vi vil få se den nye OnePlus-mobilen. Vi ventet oss en lansering omkring april 2019 eller enda senere, ettersom OnePlus ofte lanserer en ny telefon hver sjette måned, men nå ser det ut til at lanseringen vil skje tidligere.

Ofte har Samsung og Sony vært de først som kunngjør at de tar i bruk nye Snapdragon-brikker, men det er ikke tilfellet når det gjelder Snapdragon 855.

Vi vet ennå ikke helt sikkert hvilken telefonmodell som vil bli den første du vil kunne kjøpe med denne brikken innenbords. Vi trodde Samsung Galaxy S10 skulle bli den første mobilen som kom på markedet, men disse nyhetene antyder at OlePlus-mobilen vil komme i handelen før Samsungs neste telefon.

Lau bekreftet også at selskapet vil bli de første til å lansere en 5G-telefon i Europa, takket være samarbeidet med EE i Storbritannia. I og med at 5G er en av de store oppdateringene som følger med Qualcomms nye prosessorbrikke, så går vi ut i fra at dette er snakk om samme telefon.