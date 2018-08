Ny Chromecast kan få flere tilkoblingsmuligheter

Det er en stund siden det kom en ny Chromecast, så det er kanskje ikke så overraskende at det ryktes at en ny er på vei. Og ifølge en søknad til det amerikanske forvaltningsorganet for kommunikasjon (FCC) som Variety har kommet over, skal den også inneholde forbedrede tilkoblingsmuligheter.

Den oppdaterte versjonen skal nemlig bli utstyrt med Bluetooth og 5 GHz Wi-Fi, og sistnevnte er en raskere overføringsstandard som er tilgjengelig på de aller fleste nyere rutere.

Ryktene gikk allerede i mai om at en ny Chromecast med Bluetooth-støtte var på vei. Den modellen som er i salg nå inneholder også en Bluetooth-brikke, men den brukes kun i forbindelse med oppsett og er ikke tilgjengelig for andre funksjoner.

Flere muligheter

Nøyaktig hva Google planlegger å gjøre med Bluetooth-støtten gjenstår å se, men tilkobling av ekstrautstyr virker sannsynlig. En mulighet er at du kan koble til en spillkontroller, og bruke Chromecast som en mini-spillkonsoll. Mus og tastatur kunne også gjort det mulig å navigere menyer og skrive inn tekst, og mange kunne kanskje også tenke seg mulighet for å koble til en fjernkontroll.

Selv om det skjer forandringer på innsiden, skal du derimot ikke forvente at det skjer noe på utsiden, for det virker som nye Chromecast kommer til å se helt lik ut som den forrige. Google selger for øyeblikket en vanlig Chromecast med 1080p-støtte, og en Chromecast Ultra som støtter 4K.

Vi vet at Google planlegger et stort lanseringsarrangement i begynnelsen av oktober, og der får vi sannsynligvis se nye telefoner, nye chromebooks og kanskje til og med en smartklokke som bærer Pixel-navnet. Basert på den nye FCC-søknaden, er det stor sjanse for at vi får se en ny Chromecast også.