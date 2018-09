Nvidia hevder ytelsen til GeForce RTX 2080 passer til gaming i 4K og 60 FPS

Rett før lanseringen av lanseringen av sitt nestegenerasjonskort har Nvidia delt noen ferske detaljer om nøyaktig hvor raske GeForce RTX 2080 og GeForce RTX 2080 Ti-kortene kommer til å være. Førstnevnte imponerer ved å muliggjøre 4K-gaming i småpene 60 FPS.

Den nye grafen – noe vag (vi kommer tilbake til dette) – delt av Nvidia under hovedtalen holdt ved GTC Japan 2018, viser en sammenligning i ytelse mellom den kommende Turing-arkitekturen og de to foregående generasjonene (Pascal og Maxwell).

Det er verdt å merke seg at grafen viser at man nå har tilstrekkelig ytelse til å kunne klare 4K i 60 FPS, og at GeForce RTX 2080 ligger akkurat på linjen som markerer ytelsen man trenger for å klare brasene. Dette er med andre ord kortet man trenger om man vil oppleve vinnerkombinasjonen ekstrem oppløsning og høyt antall bilder i sekundet.

Image credit: Wccftech.com (Image: © Wccftech.com)

Den understreker også at RTX 2080 kommer til å være raskere enn det aldrende GTX 1080 Ti-kortet (dette ble også tidligere vist i en lekket ytelsestest), selv om sistnevnte strengt tatt ikke er langt unna å klare 4K-nirvana, noe vi også påpekte i vår test (det ligger og vaker mellom 50 og 60 FPS, dog ikke i hvert bidige nye spill).

Et annet interessant poeng er at ytelsesmellomrommet mellom RTX 2080 og RTX 2080 Ti er større en det mellom GTX 1080 og GTX 1080 Ti, hvilket betyr at det nye Ti-kortet representerer et enda større hopp i ytelse over 2080, sammenlignet med det vi så hos Pascal-kortene. Det er åpenbart gode nyheter for de som vurderer det aller gjeveste Nvidia har å tilby av nye GPU-er.

Grafproblemer

Det finnes dog noen fallgruver. En av de har vi allerede nevnt: Grafen vist frem av Nvidia føles noe suspekt. Den har ingen faktiske tall på aksene, ei heller detaljer om hvilke spill som ble testet, og ingenting om hva slags innstillinger som ble brukt (eller hva slags annen maskinvare utover grafikkortene som ble brukt).

I bunn og grunn er det bare noen sammenlignende linjer på en svart bakgrunn, så en må i praksis bare ta det Nvidia sier om disse nye grafikkortene for god fisk – i alle fall per nå, om ikke lenge får vi et test-kort i hende, slik at vi kan finne våre egne tall.

Nvidia viste også frem informasjon som igjen påstår at spillene som tar i bruk Turings nye DLSS (Deep Learning Super-Sampling)-egenskap kommer til å få et vesentlig hopp i FPS. Dette er lite overraskende, all den tid de tidligere har sagt at man kan forvente seg fordoblet ytelse i spill som «Ark: Survival Evolved». Med andre ord vil ikke 4K uten hakking være noe problem i dette tilfellet.

Ni spill ble lagt til i listen over produkter som støtter DLSS. Disse inkluderer «Darksiders III», «Fear the Wolves», «Hellblade: Senua's Sacrifice» og «Overkill's The Walking Dead».

Nvidias nye Turing-grafikkort kommer ut den 20. september, og lanseringsprisene ligger på 8300 kroner for RTX 2080 pg 11500 for RTX 2080 Ti. Minstemann i serien, RTX 2079 skal ha en startpris på 6400 kroner.

Kilde: Wccftech.com