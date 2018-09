Nvidia GeForce RTX 2070 slippes 17. oktober

Nvidia annonserte nettopp at GeForce RTX 2070 vil være tilgjengelig fra og med den 17. oktober.

Frem til nå har det vært en kjent sak at Nvidia tok sikte på å gi ut sitt mellomsjiktskort en eller annen gang i løpet av oktober, men takket være en offisiell kvitring fra selskapet har vi nå en faktisk dato å forholde oss til.

GeForce RTX 2070 er per nå den rimeligste GPU-en i Nvidias Turing-serie. Kortet går for 6400 kroner for Founders Edition, mens tredjepartsløsninger antageligvis kommer til å legge seg noe under.

Beautiful any way you look at it. The GeForce RTX 2070 will be available on October 17th. #GraphicsReinventedShop starting at $499 ($599 Founders Edition) → https://t.co/ammFWibyFy pic.twitter.com/IsScoXm5rZSeptember 25, 2018