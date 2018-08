Nvidia avduker GeForce RTX 2080 Ti, RTX 2080 og RTX 2070

Nvidia har avduket tre nye skjermkort i RTX 20-serien under et stort pressearrangement i forbindelse med Gamescom 2018, og ray tracing-ytelsen fremheves som det store trekkplasteret.

Det dukket opp tre nye GeForce-kort med tilhørende prislapper på Nvidias egen nettside, bare minutter før toppsjef og grunnlegger Jen-Hsun Huang annonserte de nye produktene på scenen.

GeForce RTX 2080 Ti er Nvidias nye flaggskip-kort, og det skal gi deg 10 såkalte GigaRays med ray tracing-ytelse, og 78 billioner RTX-OPS. Sistnevnte er en ny måleenhet Nvidia selv har utviklet, som kombinerer shader-ytelse, AI-ytelse, ray-tracing-ytelse og mer. Til sammenligning skal gamle GTX 1080 Ti klare rundt 12 billioner RTX-OPS. RTX 2080 Ti er for øvrig også utstyrt med 11 GB GDDR6-RAM.

Den neste kortet Nvidia annonserte er GeForce RTX 2080, som er utstyrt med 8 GB RAM og leverer 8 Giga Rays og 60 billioner RTX-OPS. Sist kommer GeForce RTX 2070 med 8 GB RAM, og det skal klare 6 Giga Rays og 45 RTX-OPS.

Hva er Ray Tracing?

Ray tracing kalles ofte for spillgrafikkens hellige gral, og det går ut på å kalkulere hvordan lysstråler beveger seg gjennom et rom og treffer ulike objekter. Denne teknologien kan gi ekstremt realistisk grafikk, men har til nå krevd for mye datakraft til å kunne gjøres i sanntid med en vanlig PC.

Dette mener Nvidia nå at de kan få til med de nye kortene sine, og de viste flere demonstrasjonsvideoer under pressearrangementet. Denne viser for eksempel hvordan Battlefield V kan bruke Ray Tracing til å skape realistiske refleksjoner:

Prisene Nvidia annonserte fra scenen var:

Nvidia GeForce RTX 2080 Ti: 999 dollar (ca. 8 500 kr)

Nvidia GeForce RTX 2080: 699 dollar (ca. 5 900 kr)

Nvidia GeForce RTX 2070: 499 dollar (ca. 4 200 kr)

Som vanlig blir de norske prisene høyere enn de amerikanske, og dette skal også være snakk om veiledende priser for Nvidia-partnere mens Founders Edition-kortene som blir tilgjengelig først vil koste en del mer.

Det ser vi også av Nvidias egne nettsider der de norske prisene på kortene er oppgitt til 12 700 kr for RTX 2080 ti, 8 499 kr for RTX 2080 og 6 399 for RTX 2070.

De to sprekeste kortene kan forhåndsbestilles nå og skal leveres fra 20. september, mens RTX 2070 skal komme i salg i oktober.