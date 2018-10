Når lanseres nye iPhone? Vi tror vi har svaret

Lanseringen av nye iPhone er mest sannsynlig bare noen uker unna, og selv om Apple fortsatt ikke har sendt ut invitasjoner til et lanseringsarrangement i september, så har vi likevel en klar formening om når det vil finne sted.

TechRadars prediksjon er at nye iPhone lanseres 12. september 2018.

Vi har nemlig reist tilbake i tid og sjekket når hver av de tidligere iPhone-lanseringene fant sted, og det har gitt oss et godt inntrykk av når Apple vil slippe iPhone 9, iPhone 11 og iPhone 11 Plus.

iPhone launch dates Tirsdag 12. september 2017: iPhone X/8/8 Plus Onsdag 7. september 2016: iPhone 7/7 Plus Onsdag 9. september 2015: iPhone 6S/6S Plus Tirsdag 9. september 2014: iPhone 6/6 Plus Tirsdag 10. september 2013: iPhone 5S/5C Onsdag 12. september 2012: iPhone 5 Tirsdag 4. oktober 2011: iPhone 4S Mandag 7. juni 2010: iPhone 4 Mandag 8. juni 2009: iPhone 3GS Mandag 9. Juni 2008: iPhone 3G Tirsdag 9. januar 2007: iPhone

Som du ser av listen vår har Apple holdt iPhone-lanseringen sin den andre uken i september, helt siden iPhone 5 kom ut 12. september 2012.

Siden da har vi hatt seks nye iPhone-lanseringer, der tre har blitt holdt på en tirsdag mens tre har vært på en onsdag.

Ser vi på 2018-kalenderen, virker det derfor uunngåelig at årets lansering vil komme i uken som starter 10. september.

Det betyr at 11. og 12. september er de mest sannsynlig datoene, men Apple vil samtidig trolig unngå datoen 11. september av hensyn til de pårørende etter terrorangrepet i 2001.

Det amerikanske selskapet har unngått 11. september for hver eneste iPhone-lansering til nå, og vi ser ingen grunn til at det skulle forandre seg i år.

Dermed er 12. september den mest sannsynlige datoen for årets iPhone-lansering.

Hva med mandag 10. september?

Mandag 10. september er også en mulighet, men vi mener det er usannsynlig at det blir den datoen av to ulike grunner.

For det første har ikke Apple lansert en iPhone på en mandag siden iPhone 4 i 2010, og det var da Apple fortsatt brukte WWDC-presentasjonen sin til å annonsere nye smarttelefoner. Historien er på vår side når vi sier at det ikke blir på en mandag.

For det andre betyr en mandagslansering at mer forberedelser og logistikk må gjennomføres i løpet av helgen, mens en lansering på tirsdag eller onsdag frigjør minst en arbeidsdag til å få alt i orden og til å fly inn press, fans og ansatte.

I fjor presenterte Apple oss for smarttelefonens fremtid. Hva vil vi få se i år?

Hva med uka før?

«Men hva med uka før?» sier du kanskje. «Aldri i verden» sier vi.

Apple har holdt seg til den andre uka i september i seks år nå, og selv om det sikkert hadde vært mulig å fremskynde den en uke så finnes det to gode grunner til ikke å gjøre det.

Mandag 3. september er Labor Day i USA, og det betyr at en lansering tirsdag 4. september er veldig usannsynlig. Da er folk på vei hjem fra familiesammenkomster, og det kan bli vanskelig å fly inn et stort antall mennesker til et lanseringsarrangement på en slik dag.

Samtidig må vi ikke glemme IFA 2018, som går av stabelen i Berlin fra 31. august til 5. september. Vi kan ikke tenke oss at Apple tar sjansen på at årets største teknologimesse skal stjele rampelyset fra telefonlanseringen deres.

Kan det bli senere?

Det har bare skjedd én eneste gang at en iPhone har blitt lansert senere enn den andre uka i september, og det var iPhone 4S som ble avduket i oktober 2011.

Da var Apple fortsatt på jakt etter et nytt fast lanseringstidspunkt etter å ha flyttet iPhone-lanseringen fra WWDC, og det er tydelig at de i ettertid har landet på september som et bedre tidspunkt.

Alt dette peker altså mot at det er lite sannsynlig at Apple flytter lanseringen til senere på året, og hvis de gjør det kan det til og med føre til en del bekymring og spekulasjoner. Det ville jo da være nærliggende å tro at det har oppstått et problem med telefonen, og det vil jo ikke stille Apple i et spesielt godt lys uansett hva grunnen egentlig er.