Microsoft med nytt Skype-design, igjen

Skrivebord- og appversjonene av Skype får nå en ny overhaling av designet. Dette skal ta sikte på å blidgjøre brukere som ikke likte de forrige designforandringene.

Microsoft kjøpte direktemeldingstjenesten i 2011, og har siden da gjort flerfoldige forandringer i designet samt lagt til ekstra funksjonalitet, sjelden til stor applaus fra brukere.

I fjor ble den såkalte highlights-funksjonaliteten lagt til, hvilket lignet en del på Snapchats stories, men dette er nå på vei bort igjen. Et blogg-innlegg fra Skype innrømte at highlights «ikke ble tatt godt imot av brorparten av brukerne», og har heller tatt sikte på å fokusere på kjernefunksjonaliteten som faktisk brukes av brukermassen istedenfor.

På mobil får appen færre knapper, ned til tre navigasjonsknapper for meldinger, samtaler og kontaktliste langsmed bunnkanten; mens desktopvarianten grupperer disse sammen med varslinger-knappen øverst til venstre i vinduet. Designet tones også noe ned og får færre kontrasterende farger og «dekorative elementer».

Hvordan skille seg ut

Skype pleide å være programvaren man brukte når man ville ringe familie og venner via internett — frem til alle andre begynte å gjøre det samme. Nå som det er enkelt å utføre videosamtaler med FaceTime, WhatsApp eller Facebook Messenger, er det vanskeligere å argumentere for at Skype fortsatt har noe unikt ved seg.

Det gir derfor mening at Skype hører på sine brukere, og fjerner fjas fra brukergrensesnittet — og utviklerne har også laget et UserVoice-nettsted, slik at de kan samle tilbakemeldinger om fremtidig funksjonalitet og forandringer. Om dette likevel ikke er nok til at du har lyst til å gå for Skype, så kan du ta en titt på listen over alternativer vi har laget til deg nedenfor.