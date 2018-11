Microsoft haluaa saada lisää eksklusiivisia pelejä Xboxille – osti kaksi tunnettua pelistudiota

Microsoft kertoi yhtiön järjestämässä X018-tapahtumassa lukuisista uudistuksista, joiden tarkoituksena on herättää jälleen Xbox-fanien intohimo konsolia kohtaan. Yksi suurista muutoksista oli valittujen pelien tuki näppäimistölle ja hiirelle.

Sitäkin kiinnostavampi uutinen oli kuitenkin Microsoftin ilmoitus veteraanistudioiden – Obsidian Entertainmentin ja InXile Entertainmentin – ostamisesta. Kauppa on osa Microsoftin strategiaa tuoda Xboxille lisää yksinoikeudella julkaistuja pelejä. Yhtiö osti jo aiemmin tänä vuonna viisi pelistudiota.

Sekä Obsidian että InXile ovat tunnettuja RPG-peleistään. Obsidian tunnetaan esimerkiksi Star Wars: Knights of the Old Republic 2:sta, Fallout: New Vegasista ja Pillars of Eternitystä. InXilen huipputuotantoja ovat olleet puolestaan Wasteland, Bard's Tale ja Torment.

Kyseisten yrityskauppojen jälkeen Microsoftilla on nyt käytössään 13 pelistudiota, joiden tarkoituksena on kehittää pelejä vain Xboxia ja PC:tä varten. Rosteriin kuuluvat tällä hetkellä esimerkiksi Ninja Theory, Playground Games, Undead Games, Compulsion Games ja The Initiative.

Microsoftin omistamat pelistudiot ovat jo onnistuneet tuottamaan lukuisia hittipelejä, kuten Hellblade: Senua's Sacrificen, Forza Horizon 4:n, State of Decayn ja We Happy Few:n. Sekä Xbox että Game Pass -kuukausitilaus ovatkin saaneet viime aikoina yhä enemmän huomiota.

InXile ja Obsidian ovat keskittyneet lähinnä PC-peleihin, ja molemmilla studioille on oma uskollinen fanikantansa. Pelistudioiden edustajat ja Microsoft ovat vahvistaneet, etteivät yrityskaupat vaikuta studioiden nykyisiin projekteihin.