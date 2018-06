Kuinka Vivo Nexin pop-up-etukamera toimii?

Alun perin jo helmikuun Mobile World Congressissa paljastettu Vivo Nexin innovatiivinen kameratekniikka on ollut yksi puhelinmaailman vilkkaimpia puheenaiheita jo kuukausien ajan. Ylös liukuva kamera on itsessään parhaimmillaan vain uutuudenviehätystä aiheuttava vempain, mutta sillä on suurempi pyrkimys: päästä eroon näyttölovesta.

Vivon jalanjäljissä on tähän mennessä kulkenut ainakin Oppo, joka julkaisi viime viikolla markkinoiden ohutreunaisimman puhelimen, Find X:n. Myös kyseisessä puhelimessa on pop-up-kamera.

Mekaanisesti nouseva kamera on eittämättä sulava ratkaisu reunattoman näytön luomiseen, mutta se on aiheuttanut myös huolia puhelimen kestävyyden suhteen. Kaikilla liikkuvilla osilla on oma elinaikansa ja ne myös vaurioittuvat helpommin puhelimen pudotessa.

Pohdimme erityisesti Find X:n pop-up-kameran kestävyyttä, sillä puhelin käyttää etukameran kasvojentunnistusteknologiaa näytön lukituksen avaamiseen. Tecmarkin kuuluisan tutkimuksen mukaan käyttäjät avaavat puhelimen lukituksen keskimäärin 221 kertaa päivässä. Tyypillisen kolmen vuoden käyttöajan kuluessa pop-up-kamera liukuu esiin pelkästään näytön lukituksen avaamiseksi siis yli 240 000 kertaa.

Vivo Nexin kameran liike jää tosin huomattavasti vähemmäksi, sillä näytön lukitus avataan puhelimessa näyttöön upotetulla sormenjälkitunnistimella. Joka tapauksessa liikkuvissa osissa on suuremmat riskit, sillä esimerkiksi mekanismeihin päätyvät hiekanmurut tai puhelimen kopauttaminen pop-up-kameran ollessa auki saattaa pahimmassa tapauksessa pilata koko mekanismin.

On myös kiinnostavaa nähdä, millaisia suojakuoria niille saadaan kehitettyä.

Katsaus konepellin alle

MyFixGuide sukelsi pintaa syvemmälle selvittääkseen, kuinka Vivo Nexin pop-up-kamera toimii. He päättivät avata laitteen kokonaan ja purkaa kaikki kameran komponentit selvyyden saamiseksi.

Laitteen purkaminen ei täysin hälventänyt pop-up-mekanismin kestävyyteen liittyviä huolia. Sen yhteydessä saatiin kuitenkin selville, että kamera liikkuu jykevän oloisella kiertyvällä askelmoottorilla. Moottorin vierestä löytyi myös jousi, joka toimii pehmusteena, sekä suojaa mekanismia ulkoiselta paineelta.

Laitteen purkanut tiimi tutki samalla myös Nexin muita osia, kuten lineaarisella värinämoottorilla toimivaa näyttöön integroitua kuulokeosaa ja puhelimen ainutlaatuista näyttöön upotettua sormenjälkitunnistinta.

Löydät alta tarkempia (kiinalaiselta Zol.com-sivustolta lainattuja) kuvia Vivo Nexin etukameran komponenteista. Jos haluat tutustua uutuuspuhelimen kekseliäisiin tekniikoihin tarkemmin, suosittelemme lukemaan suoraan koko MyFixGuiden kattavan purkuraportin.

