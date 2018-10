iPhone XS og iPhone XS Max er efter sigende ramt af en opladnings-fejl

Kunderne har kun haft deres spritnye iPhone XS- og iPhone XS Max-mobiler i en uges tid, men der er allerede opstået et problem – nemlig, at nogle af telefonerne ikke starter opladning, når de sættes til strøm, hvis skærmen er slukket, når de er tilsluttet.

I øjeblikket er problemet ikke officielt dokumenteret, men på baggrund af forumindlæg og YouTube-videoer ser det ud til at, at fejlen eksisterer, om end omfanget af problemet endnu ikke er kendt. Vi har testet opladningsfunktionen på vores egen iPhone XS på TechRadar-kontoret, og den fungerer fint, så det er ikke noget, der påvirker hvert eneste eksemplar i omløb.

Nogle brugere rapporterer, at det er telefonens inaktivitet, der forårsager, at opladerkablet ikke genkendes, snarere end det, at skærmen er slukket. I næsten alle de tilfælde, vi har set, fortsætter opladningen på normal vis, så snart telefonen bliver låst op eller aktiveret af brugeren.

En mindre bug?

I og med, at opladningen kun deaktiveres under visse forhold, ser det ud til, at der sandsynligvis tale om et softwareproblem. Det vil Apple i givet fald nok kunne rette med en hurtig iOS-opdatering - fremfor at skulle tilbagekalde millioner af iPhones kun dage efter, at det første parti blev sendt ud. Apple har endnu ikke kommenteret problemet, men vi bringer deres svar her, hvis der kommer et.

Det er muligt, at fejlen er relateret til de begrænsninger, Apple har lavet omkring USB-adgang til iPhone med iOS 12. Begrænsningerne er designet til at gøre det sværere at trække data ud fra enheden, når skærmen er låst, men de kan også have påvirket opladningsfunktionen.

Lige nu er det ren spekulation, så vi er nødt til at vente og se, hvad Apples ingeniører siger, når de har fået kigget på problemet. I betragtning af, at iOS 11 havde en del bugs - herunder problemer med autokorrekt og skærme, der ikke reagerede ved berøring - er Apple uden tvivl interesserede i at få rettet denne fejl hurtigst muligt.