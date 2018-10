iPad Pro 2018 saattaa olla niin ohut, ettei siihen mahdu kuulokeliitäntää

Nykyinen 10,5-tuumainen iPad Pro on vain 6,1 millimetrin paksuinen, mutta tuleva iPad Pro 2018 saattaa olla vieläkin ohuempi. Uusimpien huhujen mukaan sen syvyysmitta olisi nimittäin ainoastaan 5,9 millimetriä.

Ohuella ulkomuodolla voi kuitenkin olla hintansa, sillä saman lähteen mukaan seuraava iPad Pro luopuu myös kuulokeliitännästään. Syynä lienee se, ettei ohuessa tabletissa ole yksinkertaisesti tilaa perinteiselle 3,5 mm:n liitännälle.

Tiedot saapuvat Twitter-käyttäjä CoinCoinilta, joka vuosi onnistuneesti tietoja myös iPhone XS:stä ennen puhelimen julkaisua. Lähteen tiedot saattavat siis hyvinkin olla uskottavia myös iPad Pron suhteen.

Tämä ei itse asiassa ole edes ensimmäinen kerta, kun kuulemme asiasta, sillä myös aiemmin vuodetut iPad Pro 2018:n havainnekuvat tukevat huhua. Vuotokuvat julkaisseen tahon mukaan tabletin syvyys olisi 5,85 millimetriä, joten myös se täsmäisi lähelle CoinCoinin tietoja.

