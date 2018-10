Intel klargör att arbetet med 10 nm Lake-processorerna inte har avbrutits

Intel har gått ut och klargjort att de 10 nanometerbaserade processorerna varken har stött på problem eller att arbetet skulle ha avbrutits helt och hållet, något som tidigare rykten föreslagit. Företaget ska istället ha gjort "bra framsteg" med sina Cannon Lake-processorer.

Vi har såklart väntat på Canon Lake ett bra tag nu, då de först förväntades att efterfölja Skylake redan under 2016, men produktionen av de nya chipen har skjutits fram ett flertal gånger. Den senaste gången försenades de till 2019.

Det var igår som SemiAccurate rapporterade att Intel hade avbrutit arbetet med sina 10 nanometerbaserade delar, eftersom övergången till massproduktion helt enkelt inte var ekonomisk genomförbar, hävdade artikeln.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

Bit-tech upptäckte dock ett inlägg på Twitter från Intel News-kontot, som var i form av ett uttalande som förnekade att arbetet på de 10 nanometerbaserade processorerna skulle ha avbrutits. Allt skulle fortfarande gå enligt planerna och i linje med företagets påståenden i den senaste inkomstrapporten.

Media reports published today that Intel is ending work on the 10nm process are untrue. We are making good progress on 10nm. Yields are improving consistent with the timeline we shared during our last earnings report.October 22, 2018