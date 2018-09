Instagram sender endelig notifikationer til din browser

Instagram begynder at udrulle understøttelse af notifikationer til brugere, der foretrækker at scrolle gennem billeder fra deres venner og andre mennesker, de følger, fra en browser i stedet for mobil-app'en.

Selv om det længe har været muligt at scrolle gennem Instagrams nyhedsfeed via en browser, har mobil-app'en trods alt leveret den bedste oplevelse. Det giver mening, da Instagram altid primært har været tiltænkt mobil-brugere, og holdet bag tjenesten har hidtil været stemt for, at det fortsat skulle fungere på den måde.

Men at stå fast på, at brugere af mobil-app'en er de eneste, der får en ægte Instagram-oplevelse, skaber en barriere for de, der af en eller anden grund ikke kan få adgang til app'en.

Derfor har Instagram styrket web-oplevelsen og tilføjet flere og flere funktioner i løbet af de seneste par år. Den nyeste er understøttelse af notifikationer, som nogle Google Chrome-brugere allerede har fået lov at opleve i løbet af det forgangne døgn.

Vi har endnu ikke fået et pop up-vindue, når vi selv logger ind via Google Chrome, men vi gætter på, at opdateringen for øjeblikket bliver rullet ud til brugerne lidt efter lidt – og vi skal nok holde dig opdateret.