Huawei Mate 20 Pro har fotograferats i en slående Twilight-färg

Vi är mindre än en vecka från lanseringen av Huawei Mate 20 och Huawei Mate 20 Pro den 16 oktober och det verkar inte finnas särskilt mycket kvar att avslöja om dem, men idag fick vi ytterligare bevis på att Huawei Mate 20 Pro kommer att släppas i en av Huawei P20-seriens populäraste färger.

Vi snackar såklart om Twilight-färgen, som skiftar från en blå till en lila ton. Du kan se färgen i bilderna nedan, som delades av den trovärdiga läckan Evan Blass. Detta är andra gången vi får se den här färgen, så det känns sannolikt att den kommer att dyka upp.

Bortsett från färgen, stämmer bilderna dessutom överens med andra saker vi fått höra tidigare, som bland annat en trippelkamera på baksidan i en kvadratisk uppsättning, något rundade kanter och en flärp vid skärmens överkant.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

If you've already seen this -- the Mate 20 Pro -- I apologize for these five wasted seconds. pic.twitter.com/J18N02hC93October 9, 2018