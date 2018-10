Huawei Mate 20 Pro saanee tyylikkään Twilight-värityksen

Huawei Mate 20 ja Mate 20 Pro julkaistaan jo alle viikon päästä, 16. lokakuuta. Julkaisupäivän läheisyydestä huolimatta tiedämme vielä yllättävän vähän kiinalaisyhtiön tulevista lippulaivoista. Tänään saimme kuitenkin lisätodisteita siitä, että puhelimet saisivat P20-sarjasta tutun tyylikkään liukuvärin.

Puhumme tietysti huomiota herättävästä Twilight-värivaihtoehdosta, jonka sävy vaihtelee sinisen ja violetin välillä. Vuoto tuli suoraan tunnetulta vuotajalta, Evan Blassilta, joten se saattaa hyvinkin pitää paikkansa. Olemme lisäksi kuulleet vastaavia huhuja jo aiemminkin.

Kuvasta saa selville muutakin kuin pelkän värin. Se vaikuttaisi muun muassa vahvistavan, että puhelin saisi kolmoiskameran. Aiempien huhujen mukaisesti kolme kameraa ja LED-salama olisivat koottu neliömäiseen muodostelmaan. Puhelimen sivut kaartuvat odotetusti reunoja kohti ja näytön yläosassa on melko pienikokoinen näyttölovi.

If you've already seen this -- the Mate 20 Pro -- I apologize for these five wasted seconds. pic.twitter.com/J18N02hC93October 9, 2018