Huawei Mate 20 Pro kan få skjerm med nettbrettstørrelse

Huawei Mate 20 Pro, siden den er en del av Mate-serien, kommer til å bli stor, men de færreste hadde nok forventet denne størrelsen.

Et nytt rykte forteller om en skjerm på hele 6,9 tommer, hvilket er på størrelse med eksempelvis Nexus 7 og andre 7-tommers nettbrett.

Dette ifølge The Bell, som sier — og siterer kilder fra skjermindustrien — at Huawei for tiden tester OLED-paneler på den størrelsen fra Samsung Display, til bruk i en telefon, og gitt timingen er det sannsynlig at disse er på vei inn i Huawei Mate 20 Pro.

Dette vil gjøre Huawei Mate 20 Pro langt større enn 6-tommers Huawei Mate 10 Pro, og antageligvis også langt større enn Samsung Galaxy Note 9, samt iPhone XI Plus, hvis respektive størrelser blir 6,3 og 6,5 tommer, om ryktene stemmer.

Dette er selvsagt kun rykter for øyeblikket, men om det stemmer vil det gi Mate 20 Pro et salgsfortrinn som årets øvrige storskjermede telefoner ikke vil ha noe motsvar til.

Stor, men håndterbar

Selv om 6,9 tommer muligens høres litt i overkant ut, gitt at det er på størrelse med et lite nettbrett, glem ikke at både telefoner og nettbrett har est ut betraktelig — 7-tommers nettbrett hører nå med til sjeldenhetene, og 6-tommers telefoner er vanlig.



Mate 20 Pro kommer antageligvis også til ha minimalt med skjermkant, så når det gjelder totalstørrelse, så vil den nok holde seg langt mindre enn de fleste andre 7-tommers-enheter allerede på markedet.

Vi har ikke hørt så mye annet om Mate 20 Pro eller vanlige Huawei Mate 20 enda, men et tidlig rykte antydet at telefonen kom til å få fingeravtrykkleser innebygget i skjermen. Dette kan være nok en måte å skille seg ut på i tiden som kommer.

Hvis dette høres interessant ut, så vit at Mate 20 innebærer litt ventetid. Vi regner ikke med at serien lanseres før i oktober eller november.

Kilde: XDA Developers