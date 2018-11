Huawei lancerer muligvis en telefon uden kanter eller notch i december

Med Huawei P20 og Huawei Mate 20 Pro har Huawei allerede lanceret flere spændende telefoner i år, men der kan stadig være én mere i vente. For selskabet har netop udsendt en teaser for en smartphone, der ser ud til hverken at have kanter eller en notch - i hvert fald i konventionel forstand.

Telefonen på teaser-billedet, som firmaet har postet på Weibo (et kinesisk socialt medie), ser ud til at have et hul i skærmen nær det øverste venstre hjørne.

Dette er sandsynligvis en udskæring til frontkameraet, og det er et koncept, vi har set før, for Samsung annoncerede for nylig et "Infinity-O" display med en kameraudskæring i selve skærmen - og i øvrigt næsten uden kanter.

Huaweis næste telefon kan blive næsten være fri for kanter. Kilde: Huawei

Kapløbet er i gang

Selv om Samsung kom først med at annoncere idéen, kan Huawei hænde at blive det første selskab til at lancere en telefon med dette design, da mobilen ifølge teaseren kommer i december.

For Samsungs vedkommende, så får deres kommende Galaxy A8S ifølge rygter et Infinity-O display. Og det bliver sandsynligvis den første Samsung-telefon med netop dette skærm-design, da selskabet allerede har teaset det, om end de endnu ikke har oplyst, hvornår mobilen kan blive annonceret.

Det er også rygter fremme om, at Samsung Galaxy S10 muligvis får en Infinity-O-skærm, men den forventes ikke at lande før i begyndelsen af 2019.

Så der er en god chance for, at Huawei når at komme først. Det er dog værd at bemærke, at eftersom telefonen indtil videre kun er blevet teaset i Kina, er det muligt, at den ikke får en global lancering. Foreløbig ved vi ikke mere om telefonen, så vi må bare vente at se, om denne enhed overhovedet ville være værd at købe – men vi skal nok holde dig opdateret.

Via GSMArena