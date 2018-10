Google Maps vil give dig besked, før nye virksomheder åbner i dit område

Google Maps indfører nye funktioner for at holde dig opdateret om dine foretrukne virksomheder og butikker eller mest besøgte restauranter.

Det er op til dig, om du ønsker at vide mere om bestemte virksomheder, men navigations-app'en giver dig nu mulighed for at følge firmaer på samme måde som Facebooks virksomhedssider, hvor du får regelmæssige opdateringer og nyheder om virksomheden. Når du følger et firma, dukker der informationer, invitationer til arrangementer og tilbud fra firmaet op i en separat fane med titlen "Til dig".

Google har afsløret den nye funktion i et blogindlæg, der også omtaler en ny såkaldt prædiktiv (forudsigende) feature for trendsættere. Den lader nye virksomheder oprette en "virksomhedsprofil" flere måneder før, at de er klar til at slå dørene op. Alle brugere af Google Maps kan slå "kommer snart"-funktionen til og få vist, hvor der er nye virksomheder på vej. De kommende virksomheder bliver vist i app'en under almindelige søgninger, og funktionen er tænkt som en hjælp til at opbygge forhåndsinteresse.

En ny verden?

Kerneområdet for Google Maps vil sandsynligvis fortsat være detaljerede kort og forslag om ruter mellem destinationer. Men app'en er allerede blevet udvidet med billeder af steder, links til hjemmesider og restaurantmenuer, og dertil kommer kontaktoplysninger, åbningstider, oplysninger om travle perioder - og selvfølgelig et væld af brugeranmeldelser.

Den nye funktion er den seneste i en række tweaks af app'ens funktionalitet, herunder en mulighed for at dele din anslåede ankomsttid direkte via besked-apps som Messenger eller WhatsApp.