Google har gjort det lettere at slette din søgehistorik og ændre privatlivsindstillinger

Beskyttelse af privatlivets fred og sikkerhed i forhold til brugerdata har været i fokus lige siden Facebooks Cambridge Analytica-skandale. Og ligesom Facebook reagerer Google nu på udviklingen ved at gøre deres ellers uoverskuelige dataindstillinger nemmere at gå til for den almindelige bruger.

Tech-gigantens seneste tiltag er rettet mod deres kerneservice – Google Søgning. Du vil snart kunne gennemgå og slette dine seneste søgninger, få et forenklet udvalg af privatlivsindstillinger samt en oversigt over, hvordan dine data bruges i forhold til søgning fra selve søgesiden.

Alle disse indstillinger samt en kort forklarende video vil være tilgængelige fra hovedmenuen, når du er på Googles søgeside. Du finder dem under en indstillings-fane med titlen "Dine data i Søgning".

Flere valg

En anden relevant indstillings-mulighed, der dukker op, er "Ad Settings", altså annonceindstillinger. Den styrer de typer af annoncer, der vises i dine søgeresultater. Du vil også få mulighed for at vælge, hvilke oplysninger i din søgehistorik, der kan bruges af Google til at finpudse dine fremtidige søgninger.

Som standard har en brugers søgehistorik i høj grad indflydelse på begge ovenstående funktioner, da historikken påvirker udvalget af reklamer, der er målrettet brugeren, ligesom tidligere søgninger bruges til bedre at målrette fremtidige søgninger.

Ændringerne ruller ud til Google Søgning på desktop-browsere fra i dag, og de finder vej til iOS og Android Google-apps i de kommende uger. Næste år kommer der lignende ændringer til andre Google-tjenester, såsom Maps.