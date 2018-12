Google Chrome til macOS Mojave skal få «dark mode» i 2019

Den mest populære funksjonen som kom med macOS 10.14 Mojave er kanskje den nye mørke designen i brukergrensesnittet. Mange applikasjoner er allerede oppdatert for å støtte denne funksjonen, men Googles nettleser har så langt latt vente på seg.

Også versjon 71 av Chrome som ble sluppet denne uken kom uten støtte for «dark mode», men dette skal visstnok snart endre seg snart.

Ifølge en tråd på Reddit, så skal en utvikler hos Google ha publisert kode for noen dager siden som hinter til at støtte for «dark mode» i Chrome skal være underveis til macOS Mojave i nær fremtid.

I skrivende stund er funksjonen i tidlig beta mens de siste små utfordringene løses.

Google, vi har et problem

I en feilrapport listes flere av de utfordringene som utviklerene nå forsøker å løse med implementeringen. En av utfordringene er å få dark mode til å se annerledes ut enn inkognito-funksjonen som idag bruker mørke farger i brukegrensesnittet for skille ikognito-vinduene fra resten.

I Reddit-tråden står det å lese at:

"For Incognito-modus (som for øyeblikket er mørk), pleide utviklere å kalle opp` chrome.browserAction.setIcon () `for hver fane og bruke et lysere ikon når fanen er i et inkognitovindu. Men denne løsningen kan ikke brukes til å håndtere mørke temaer, heller ikke med den nye mørke modusen, fordi det ikke er noen indikasjon på om det nåværende temaet er lyst eller mørkt, og om Mojaves mørke modus er slått av eller på. "

Kodendringen har imidlertid gått gjennom revisjonsprosessen og vil finne veien inn i en kommende stabil utgivelse, mest sannsynlig tidlig i 2019.

Prøvekjøring

Mens Google finner ut av utfordringene sine, er den nye funksjonen tilgjengelig på søkegigantens testplattform, Chromium.

Derfra blir kodendringer implementert på Canary (en test-nettleser med tidlig utgivelse), deretter på Chrome Dev etterfulgt av Chrome Beta og til slutt til den offentlig tilgjengelige nettleseren. Det hele er en prosess som tar ca seks uker.

Siden funksjonene i Chrome 72 allerede er satt for en januar-utgivelse, vil ingen nye funksjoner bli lagt til i den versjonen. Vi håper på at versjon 73 - som kan komme i mars 2019 - vil inneholde støtte for «dark mode» på Mojave.

I mellomtiden er utvidelser tilgjengelige i Chrome Store for å legge til funksjonen i nettleseren.