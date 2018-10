Glem 802.11ac, og si hei til Wi-Fi 5 – trådløst skal bli enklere å forstå

Det kan se ut som vi nå er på vei mot en enklere wi-fi-hverdag, etter at Wi-Fi Alliance i dag annonserte at de ønsker å bytte ut kryptiske benevnelser som 802.11ac med et mer folkelig format etterfulgt av et nummer. Den nevnte standarden, som er i bruk i de fleste trådløse routere per i dag, vil dermed fra nå henvises til som «Wi-Fi 5». Generasjonen før, «802.11n» vil på sin side få navnet «Wi-Fi 4».

Den forventede oppgraderingen av «802.11ac», nemlig «802.11ax», vil dermed få navnet «Wi-Fi 6».

Dette vil gjøre det langt enklere for den gjennomsnittlige brukeren å forstå hvilke generasjoner som er hvilke, akkurat som med 3G, 4G og snart 5G når det kommer til mobilnett.

Dette kommer altså som et resultat av arbeidet til «Wi-Fi Alliance», som i en pressemelding i dag argumenterer for at navnestandarden som benyttes idag er for kryptisk og teknisk.

Med den nye standarden så kan utstyrsprodusenter og utviklere av operativsystemer enkelt vise hvilke standarder de støtter, og forbrukere kan lettere navigere et stadig mer komplekst landskap.

Navneleken

– I nesten to tiår så har brukere måtte navigere tekniske beskrivelser for å forstå om deres enheter støtter den siste teknologien. Wi-Fi Alliance har gleden av å introdusere «Wi-Fi 6» og en ny navnestandard som skal gjøre det enklere for forbrukere å forstå om deres tilkobling eller enheter er støttet, sier direktør og daglig leder i Wi-Fi Alliance, Edgar Figueroa, i pressemeldingen.

«Wi-Fi 6» (tidligere 802.11ax) vil ikke bare forbedre hastighet over trådløse tilkoblinger, men også ha fokus på å forbedre ytelsen i miljøer med mange trådløse signaler som i kontorbygg, blokker og andre urbane miljøer.