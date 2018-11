Firefox Monitor 2.0 giver dig desktop-notifikationer, hvis et website er ramt af databrud

Mozilla har lanceret en ny version af Firefox Monitor – et gratis sikkerhedsværktøj, der hjælper dig med at finde ud af, om din e-mailadresse er blevet lækket i et databrud.

Ud over at lade dig kontrollere, om dine kontooplysninger er blevet lækket, indeholder Firefox Monitor 2.0 nu desktop-notifikationer, der giver dig besked, hvis du besøger et websted, der for nylig har rapporteret hacking.

Den nye funktion virker udelukkende med Firefox Quantum og vil blive rullet ud i løbet af de næste par dage. Hvis du lander på et websted, der har oplevet databrud inden for de seneste 12 måneder, vil du få en pop up-advarsel, der oplyser detaljer om, hvad der skete under databruddet samt antallet af konti, der blev kompromitteret.

Meddelelsen vises kun én gang per websted, så hvis du allerede har tjekket din konto og ændret kodeord, vil du ikke blive belemret med gentagne advarsler. Du kan også deaktivere funktionen helt ved hjælp af den rullemenu, der findes på notifikationerne.

Sådan bruger du Firefox Monitor

Hvis du vil kontrollere, om dine personlige oplysninger har været involveret i et databrud, skal du besøge Firefox Monitor-websitet og indtaste din e-mailadresse. Værktøjet vil da søge i en liste over kendte databrud og give dig besked, hvis din e-mailadresse dukker op. Du kan også registrere dig og modtage e-mails fra Firefox Monitor, hvis din adresse bliver lækket i fremtidige brud.

Den seneste opdatering gør også Firefox Monitor tilgængelig på 26 sprog takket være Mozillas frivillige oversættere. Dansk er ikke med på listen for øjeblikket, men man har naturligvis mulighed for at bruge eksempelvis den engelske udgave – og det kan da også være, at danske Mozilla-oversættere påtager sig den frivillige opgave på et tidspunkt.