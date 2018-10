Facebook tester en funksjon som lar deg angre sendte meldinger

Har du noen gang sittet med en klump i magen etter å ha sendt en Facebook-melding du ikke burde ha sendt? Eller du har sendt riktig melding, men til feil person? Facebook vil gi deg ryggdekning, og tester ut en ny funksjon som skal gi deg et lite tidsvindu til å trekke en sendt melding tilbake.

Funksjonen ble først oppdaget av den erfarne tipseren Jane Wong, og du skal kunne trykke lenge på en melding for å slette den, men det skal tydeligvis være en grense for hvor mange meldinger du kan trekke tilbake. Det er vel detaljer som dette man nå bruker tid på å finslipe.

Facebook har ikke sagt noe offisielt om disse nyhetene, så det er uklart om eller når funksjonen skal bli gjort alminnelig tilgjengelig. Det er likevel noe Facebook tidligere har lovet, og du kan allerede trekke tilbake meldinger i WhatsApp, så det er trolig at funksjonen etterhvert blir tilgjengelig for alle.

Å angre eller ikke å angre

Naturligvis er dette noe du har kunnet gjøre en stund i tjenester som Gmail, så Facebook prøver å ta igjen forspranget på dette feltet. De sliter også i etterkant av hackerepisoden i september, der data om opptil 30 millioner brukere ble eksponert, og der det stadig kommer frem nye detaljer om hvordan informasjonen lekket ut.

Faktisk har det ikke vært et helt greit år for Facebook, når det kommer til datasikkerhet generelt. Ringvirkninger av Cambridge Analytica-skandalen brer stadig om seg, og medstifter av WhatsApp, Brian Acton, oppmuntrer brukere til å droppe Facebook for godt.

Kanskje det å kunne trekke tilbake meldinger vil være tilstrekkelig til å friste en del brukere til å beholde Facebook-kontoene sine litt til. Enten det, eller kanskje selskapet kan flytte hele meldingstjenesten over til Instagram, slik at vi alle kan forlate Facebook for godt til fordel for en annen plattform som er eid av Facebook.