Facebook Messenger tester auto-afspilning af videoannoncer

Facebook er tilsyneladende løbet tør for plads til reklamer i sit nyhedsfeed, for nu er den sociale medie-mastodont i gang med at afprøve auto-afspilning af videoannoncer på sin populære besked-platform, Facebook Messenger.

Udover chats i din indbakke fra dine venner, familiemedlemmer og mennesker, du engang har mødt, ser du nu også videoannoncer - en reklametype, der indbringer Facebook langt flere penge, end almindelige statiske annoncer.

Det fremgår af Facebooks regnskab for årets første kvartal, at 98,6 % af selskabets samlede omsætning stammede fra reklamer, der tegnede sig for i alt 11,8 mia. dollar i årets første tre måneder.

On trial

Testen af funktionen startede mandag den 18. juni, men Messengers reklamechef, Stefanos Loukakos, har udtalt til Recode, at Facebook holder øje med brugernes respons på den nye funktion for at afgøre, om den bliver hængende.

"Vi ved det ikke endnu," lød svaret, da han blev spurgt om, hvorvidt funktionen skal rulles bredere ud. "Men da vi testede de almindelige (statiske, red.) annoncer, var der imidlertid ikke tegn på nogen ændringer i, hvordan folk brugte platformen." De statiske annoncer har været vist i Messenger i 18 måneder.

En anden besked sendt af Facebooks team til BGR hævdede, at selskabet "vil udbrede videoannoncer gradvist og med omtanke. Folk, der bruger Messenger hver måned, er vores højeste prioritet, og de vil fortsat selv have kontrol over deres oplevelse. "

Er du ikke interesseret i integrerede annoncer i din Messenger, kan du prøve Messenger Lite eller alternativt en af de mange andre chat- og besked-tjenester, der ikke indeholder reklamer.