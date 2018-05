En ny Xiaomi-telefon med leppe oppdaget i TENAA-registeret

En ny modell ved navn Xiaomi M1805D1SE har gjennomgått TENAA-sertifikasjon. Telefonen sies å være Redmi 6 Pro, og ligner designmessig på Redmi Note 5 Pro, med sine doble kameraer som ligger oppå hverandre. Denne nye modellen legger imidlertid til en ny og trendy leppe i overkant av skjermen.

Flere smarttelefoner har blitt TENAA-sertifisert i Kina den siste uken. Modellene er titulert M1804C3CC og M1804C3DE, disse sies å få navnene Redmi 6 og Redmi 6A når de når butikkene.

Lekkasjen ble først tatt tak i av Slashleaks, som også avslørte en del viktige detaljer om det som formodentlig ender opp som Redmi Pro 6. Lekkasjen inkluderte også bilder av telefonen, hvilket avslørte det aller meste om designet. Det ser ut til at telefonen har metallrygg, og at denne ligner på den man finner i Redmi 5. Selv om telefonen har leppe går det ikke nevneverdig ut over hvor mye skjerm man har å leke seg med. Man har stadig en tykk kant rundt panelet, særlig i bunnen av skjermen.

Likevel er det slik at om den prises omtrent som Redmi 5, så vil dette være den første Xiaomi-telefonen i dette segmentet som har leppe.

TENAA-listen viser en 5,84-tommers skjerm i et 19:9-aspektforhold og med en oppløsning på 2280 x 1080. Den kjører en åttetommers prosessor med en klokkefrekvens på 2 GHz, men hvem som er produsenten avsløres ikke.

Listen viser også at man vil ha tre varianter å velge mellom, disse med spesifikasjonene: 2 GB RAM/16 GB lagring, 3 GB RAM/32 GB lagring eller 4 GB RAM/64 GB lagring. Når det gjelder kamera finner man et på 12 MP bak, og et på 5 MP foran.

Utifra det vi kan se kjører telefonen Android 8.1, med det proprietære skallet MIUI rundt, selvsagt. Den vil også ha et batteri på 4000 mAh.