Elon Musk: seuraava Hyperloop-testi johtaa nopeusennätykseen tai kasaan romuttunutta metallia

Olemme tottuneet lukemaan rohkeita väitteitä Elon Muskin Twitter-tililtä. Hän on twiitannut muun muassa Teslan julkistuksista, SpaceX-avaruusohjelmasta ja kiistanalaisesta Boring Company -liekinheittimestä.

Nyt Must twiittasi kuitenkin hänen uudesta äärimmäisen nopeasta Hyperloop-liikennevälineprojektistaan. Tiedäthän, se tyhjiöputkessa leijuva kapseli, joka muistuttaa tieteiselokuvien joukkoliikennevälinettä.

Toistaiseksi Hyperloop on jäänyt melko kauas Muskin lupaamasta 700 mailin tuntinopeudesta (1 126,54 km/h), sillä ennätystä hallussaan pitävän Virginin Hyperloop Onen huippunopeus oli 240 mailia tunnissa (386,24 km/h). Teknologia jää siis tällä hetkellä vielä nopeimmista kaupallisessa käytöstä olevista luotijunista.

Kaikki saattaa kuitenkin muuttua pian, jos Musk onnistuu toteuttamaan lupauksensa. Musk kertoi twiiteissään, että yritys tulee piakkoin suorittamaan päivitetyn SpaceX/Tesla Hyperloop-nopeustestin.

Tavoitteena on saavuttaa puolet äänen nopeudesta eli 615 km/h ja jarruttaa vauhti pysähdyksiin 1,2 kilometrin matkalla.

Toisessa twiitissään Musk vitsailee, että koko testi on älytön idea ja saattaa päättyä kasaan romuttunutta metallia, mutta testistä tulee joka tapauksessa vaiheikas.

Voit katsoa englanninkieliset twiitit alta.

This is kinda nutty for such a short distance, so could easily end up being shredded metal, but exciting either wayApril 8, 2018