Elon Musk: Næste Hyperloop-test vil enten resultere i en ny fartrekord eller i "hakket metal"

Elon Musk er ikke kendt som manden, der holder sig tilbage på Twitter. Et kig på historikken vidner om en formidabel evne til at skabe opmærksomhed. Han har tweetet om alt fra nye Tesla-biler, SpaceX-raketaffyring til om flammekastereren fra The Boring Company er tilgængelig eller ej.

Nu er temaet højhastighedstransport: Hyperloop-projektet. Du har (måske) hørt om det — "vakuumtoget".

Indtil videre har Hyperloop ikke kunne indfri forventningerne. Der var tale om hastigheder på over 1100 kilometer i timen, men den foreløbige rekord er sat i december 2017 af Virgin Hyperloop One og lyder på 386 kilometer i timen.

I kølvandet på (uhørt kloge) studenter

Men forandringen lurer om hjørnet. I hvert fald hvis Musk kan leve op til det, han lover. I en række tweets lyder det, at en "opgraderet SpaceX/Tesla Hyperloop-køretøjshastighedstest er på vej".

Efter sigende vil teamet bag forsøge at nå den halve lydhastighed for herefter at bremse og stoppe på cirka 1,2 kilometer.

I et andet centralt tweet spøger Musk med, at ideen er "sindsyg" og

"kan ende i hakket metal", men at det er "spændende uanset udfaldet".

Læs de forskellige tweets herunder.

This is kinda nutty for such a short distance, so could easily end up being shredded metal, but exciting either wayApril 8, 2018

Det er interessant, at Musk benytter navnene på sine andre (succesrige) selskaber i markedsføringen af Hyperloop. Man har sat spørgsmålstegn ved, hvor aktiv Musk egentlig har været i Hyperloop-projektet efter udgivelsen af det oprindelige dokument, som beskrev idéen. Udviklingen har - siden den gang - ligget frit fremme for alle.

I lang tid så det ud som at Hyperloop ville blive et The Boring Company-projekt, men nu tyder det på, at SpaceX får æren, hvilket måske ikke er så mærkeligt, da firmaet ofte er i nyhedsbilledet på grund af evnen til at få ting til at ske hurtigt.

Ifølge Digital Trends er maskinen som skal bruges et såkaldt "skubbe-køretøj", en slags kapsel (pod), som farer gennem et rør, udviklet af studerende ved sidste års årlige Hyperloop-konkurrence.

Når vi har flere informationer om testen, vender vi stærkt tilbage.