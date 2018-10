Denne uhyggelige robotfinger til din smartphone vil give dig mareridt

Har du nogensinde kigget ned på din smartphone og tænkt "Det, der virkelig ville forbedre denne oplevelse, ville være en afskåret robotfinger, som er fastgjort til min telefon og aer mit håndled på forførende vis!"

Nej? Det har vi heller ikke…

Men hvis du nogensinde skifter mening, så er MobiLimb klar til at imødekomme alle dine foruroligende ønsker. MobiLimb er skabt af forskeren Marc Teyssier, der beskæftiger sig med interaktion mellem menneske og maskine, og er en robotfinger beregnet til telefoner. Når den er monteret på din smartphone, kan den blandt andet bevæge sig uden hjælp, give dig tilbagemeldinger i form af berøring samt fungere som joystick eller stativ.

Teyssier har udsendt en video, der demonstrerer MobiLimbs funktioner, og den er lettere hårrejsende. Videoen starter med at vise, hvordan robotfingeren kan trække sig selv og en smartphone henover et bord. Derefter ser vi fingeren stryge brugerens håndled meget blidt (det gør det på en eller anden måde værre) som reaktion på, at brugeren har modtaget en positiv emoji via sms.

Fingeren på pulsen

Hvis du ikke er tilfreds med fingerens sorte robot-look, kan du vælge mellem to skins: Et i kunstig pels, så fingeren kan imitere en logrende hale samt et hudfarvet, gummiagtigt overtræk, som får MobiLimb til at ligne en rigtig afskåret menneskefinger. Gys…

MobiLimb kan også bruges som joystick til gaming på din smartphone, eller som et stativ, så du ikke behøver at læne telefonen op ad noget, mens du ser serier og film. Når du får beskeder, kan den fingerlignende tingest også programmeres til at gøre dig opmærksom på det ved at banke i bordet eller ryste.

Vi ved ikke helt, hvorfor MobiLimb eksisterer, men det gør den – og det må vi jo så alle prøve at leve med.