De første gode billeder af LG V40 ThinQ viser fem kameraer

For et stykke tid siden hørte vi, at LG V40 ThinQ muligvis ville komme med hele fem kameraer, og nu er der syn for sagen, idet adskillige kvalitetsbilleder er blevet lækket. Og de viser, at der er tre kameraer på bagsiden og to i front.

Billederne, som er blevet delt af MySmartPrice, viser også andre detaljer, såsom tilstedeværelsen af en notch (den kan gemmes bag sorte kanter), en tynd kant under skærmen, og hvad der ser ud til at være en let kurvet skærm.

På bagsiden er der - ud over de tre kameraer - en LED-flash og en fingeraftryksskanner. Selve bagsiden ser ud til at være lavet af glas.

Image 1 of 2 Salgsargumentet for V40 ThinQ's er formentlig flere kameraer end de nærmeste rivaler. Foto-kilde: MySmartPrice Image 2 of 2 Alle porte og knapper, man kan forvente, er til stede. Foto-kilde: MySmartPrice

Knapper overalt og lancering til november

Selve rammen er formentlig af metal, og man kan se, at der er en knap (givetvis tænd/sluk) samt en SIM-kort port i højre hjørne, mens venstre side huser volume-knappen og en anden knap, der muligvis er til brug for opkald til Google Assistant.

I bunden er der en højttaler, en USB-C port og en 3,5 mm-indgang til hovedtelefoner.

Som altid, når det handler om et læk, skal man tage tingene med et gran salt, men billederne ser meget troværdige ud.

Desværre følger der ingen specifikationer med, men på skærmen står der 16. november, så det kan meget vel være lanceringsdatoen for LG V40 ThinQ.

Hvis det er sandt, er der stadig lidt ventetid, men vi har tidligere hørt, at V40 muligvis bliver præsenteret til september, og så kan vi regne med, at den rammer butikkerne til november.

Via PocketNow