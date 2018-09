Chrome 69 deler nu din søgehistorik med Google, når du tjekker din Gmail

Chrome 69, den seneste version af Googles populære webbrowser, byder på nogle velkomne ændringer. Men det ser også ud til, at den nu automatisk logger dig ind i browseren, når du logger ind på Googles websteder og tjenester, som derefter uploader din browserhistorik og anden information til Google.

I tidligere versioner af Chrome kan du besøge Gmail, YouTube eller andre Google-websites og logge ind på dem uden også at skulle logge ind i browseren. Logger du ind på din Google-konto i Chrome, giver det nogle fordele, såsom synkronisering af dine bogmærker og adgangskoder - men af hensyn til dit privatliv kan der være gode grunde til at gemme de oplysninger lokalt på din pc, fremfor for at dele dem med Google.

Ændringen i Chrome 69 betyder også, at hvis du for eksempel bruger en delt computer til en hurtig tur på internettet og tjekker dine e-mails i Gmail, bør du være ekstra opmærksom på at sikre dig, at du er logget helt ud, når du er færdig.

Fra Googles side er der tale om endnu et skridt i retning af at sløre grænserne mellem selskabets software og dets tjenester, og mange mennesker er forståeligt nok bekymrede.

Tid til en mere sikker browser?

Det fremgår af et blog-indlæg med titlen "Chrome er en Google-tjeneste, der også har en søgemaskine", at da nogle folk, der holder øje med it-sikkerhedsspørgsmål, bemærkede denne ændring og tog den op med Google, fik de at vide, at den nye funktion er tilsigtet.

Medarbejdere hos Google har tilsyneladende hævdet, at funktionen er designet til at undgå komplikationer, når nogen er logget ind i Chrome, og en anden person bruger den pågældende browser til at logge ind på deres egen Google-konto, når de besøger et Google-websted.

Hvis du bruger Googles tjenester jævnligt og alligevel er logget ind i Chrome, vil denne ændring sandsynligvis ikke bekymre dig så meget. Men hvis du ikke kan lide tanken om, at Google i stigende grad indsamler data om dine onlinevaner, er det måske på tide at overveje at skifte til en mere sikker webbrowser.

Det er værd at bemærke, at adgangskoder og bogmærker ikke synkroniseres som standard, når du automatisk er logget ind i Chrome 69, men det er muligvis ikke nok til at berolige brugere, der bekymrer sig om sikkerhed.

Hvis du vil sikre dig, at din søgehistorik ikke uploades, skal du åbne 'Indstillinger' i Chrome og finde 'Synkronisering', der befinder sig under dit brugernavn. Når du har klikket på 'Synkronisering', kan du slå alt det fra, som du ikke vil have synkroniseret online, herunder din browserhistorik.