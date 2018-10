Apples lansering av nya iPad Pro och Mac äger rum i New York den 30 oktober

Apples nästa officiella lanseringsevenemang kommer att äga rum i New York City den 30 oktober, där vi förväntar oss att få se den nya iPad Pro 2018 och MacBooks.

Evenemanget kommer specifikt att äga rum på Brooklyn Academy of Music's Howard Gilman Opera House, enligt en inbjudan som skickades till TechRadar och andra mediaplattformar idag.

Apples lanseringsevenemang kommer att äga rum på den tisdagen klockan 16:00 svensk tid. Företagets tagline för detta speciella evenemang är "There's more in the making". Vi antar, men har inte kunnat bekräfta något ännu, att evenemanget kommer att livestreamas.

OnePlus har intressant nog planerat att hålla sin lansering för OnePlus 6T samtidigt. Vi har kontaktat OnePlus för att se om de fortfarande kommer att hålla sig till sitt ursprungliga schema.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

Något som är intressant är att varje mediaplattform verkar ha fått en varsin Apple-logo med en unik design på sina inbjudningar, något som vi lagt märke till och som du kan se i bildgalleriet ovan. Inbjudningarnas tagline är dock samma på alla inbjudningar.

Vi är inte helt säkra på vad detta innebär för lanseringsevenemanget, om det betyder något överhuvudtaget. Det kan bara ha varit ett sätt för Apple att hålla koll på och skilja mellan inbjudningarna till de olika mediaplattformarna eller så kan det hända att Apple har många unika produkter som de kommer att lansera den 30 oktober.

Det kan även hända att alla Apple-logos har skapats på en iPad Pro. Det verkar lite mer troligt, speciellt då Adobe precis tillkännagivit att en komplett version av Photoshop kommer till iPad.

Looks like a large variety of designs going out for these invites for the (likely) iPad Pro launch (thanks to @stuartmiles @caro_milanesi @tldtoday @MKBHD @panzer for alternatives...) pic.twitter.com/aA3ihLr8q6October 18, 2018