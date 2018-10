Apples lancering af iPad Pro og Mac finder sted i New York den 30. oktober

Nu er det officielt, at Apple afholder deres næste lanceringsevent i New York City den 30. oktober, og vi forventer så afgjort, at eventen byder på lanceringer af iPad Pro 2018 og nye MacBooks.

Nærmere bestemt kommer eventen til at foregå i Howard Gilman Opera House-bygningen hos Brooklyn Academy of Music, fremgår det af en invitation sendt til TechRadar og andre medier i dag.

Apples arrangement begynder kl. 15.00 dansk tid. Selskabets tagline for deres event er 'There's more in the making' ('Der er mere i vente'). Vi har en mistanke om, at Apple-begivenheden bliver streamet live, men har ikke fået det bekræftet endnu.

Interessant nok, så skal OnePlus afholde deres OnePlus 6T-lancering på samme tidspunkt. Vi har kontaktet OnePlus for at høre, om de vil holde fast i deres oprindelige tidsplan, eller eventuelt flytte deres event.

Image 1 of 12 Her er Business Insiders invitation. Image 2 of 12 CNET har fået denne invitation. Image 3 of 12 Her er Laptop Magazines invitation. Image 4 of 12 Mashable har modtaget denne invitation. Image 5 of 12 Og denne er blevet sendt direkte til tech-journalisten Lance Ulanoff. Image 6 of 12 Denne er til The Wall Street Journal. Image 7 of 12 The Verge har fået denne invitation. Image 8 of 12 Denne ser ud til at være til Neil Cybart på Twitter. Image 9 of 12 Her er den invitation, PC Magazine har fået. Image 10 of 12 Denne er til TechCrunch. Image 11 of 12 CNBC har modtaget denne invitation. Image 12 of 12 Og endelig, så er denne tilsyneladende til Mobile Syrup.

Unikke billeder til alle?

Vi har bemærket, at hvert medie har fået tilsendt et helt unikt, stiliseret Apple-logo på deres invitation. Ud fra de invitationer, vi har set – og som du kan bladre igennem ovenfor – lader det i hvert fald til, at billederne er forskellige på hver enkelt invitation. Der står dog samme tagline på dem alle.

Vi er ikke helt sikre på, hvad det antyder om lanceringseventen, om noget overhovedet. Det kan bare være, at Apple gerne ville kunne skelne de forskellige invitationer fra hinanden, men det kan også være et udtryk for, at Apple har mange unikke produkter at lancere den 30. oktober.

Det kan også være, at de unikke billeder af Apple-logoer hver især er skabt på en iPad Pro. Det virker mere sandsynligt, da Adobe netop har annonceret, at der kommer en fuld Photoshop-version til iPad.

Looks like a large variety of designs going out for these invites for the (likely) iPad Pro launch (thanks to @stuartmiles @caro_milanesi @tldtoday @MKBHD @panzer for alternatives...) pic.twitter.com/aA3ihLr8q6October 18, 2018

Dette er, hvad vi forventer

Vi forventer at se den nye 2018-model af iPad Pro, der bliver den tredje generation af iPad Pro'er, som selskabet lancerer. Den første version kom ud i 2015. Ifølge aktuelle rygter får den kommende iPad Pro mindre kanter samt et TrueDepth-kamera.

MacBook 2018 har også brug for en opdatering. Apple kom med et forbedret tastatur ved fornyelsen af MacBook Pro 2018 tidligere på året, men Apples tynde og lette bærbare computer fik ingenting. En 12-tommers MacBook med opdaterede specifikationer og et forbedret tastatur er værd at vente på, hvis du er på udkig efter en ny bærbar.

Der er en lille chance for, at vi kommer til at se det redesign af MacBook Air 2018, som vi har ventet på i det lavere prissegment. Men det har vi selvfølgelig håbet på ved alle de lanceringsevents, som Apple har afholdt inden for det seneste halvandet års tid.

Sidst, men ikke mindst, så har Apple forholdt sig tavse om AirPower samt AirPods 2 – de kommende trådløse øretelefoner. Hvis selskabet vil lancere nogen af dem i 2018, så er den kommende event deres mulighed for at gøre det.