Apple lähetti viralliset kutsunsa 30.10. järjestetävään julkistustilaisuuteen, joka järjestetään tällä kertaa New Yorkissa. Odotamme Applelta ainakin uutta iPad Prota ja MacBookeja.

Noin puolentoista viikon päästä järjestettävä tilaisuus alkaa Suomen aikaa kello 17. Uskomme, että Applen tilaisuus on katsottavissa myös livestriiminä, mutta emme ole saaneet asiasta vielä varmistusta.

Tapahtuma sattuu samalle päivälle OnePlus 6T:n julkistuksen kanssa, joten kiinalaisyhtiöllä lienee melkoiset paineet muuttaa omaa julkaisupäiväänsä. Kysyimme OnePlussalta, aikooko yhtiö pitäytyä alkuperäisessä aikataulussaan, mutta emme ole vielä saaneet vastausta.

Apple näyttää painaneen jokaiseen mediakutsuun eri kuvan. Kokosimme ylle 12 esimerkkiä uniikeista Apple-logoista. Jokaisessa kutsussa on kuitenkin sama mainoslause: "there's more in the making".

Emme osaa sanoa, mitä erilaiset kutsut symboloivat. Tarkoitukseksi on arvailtu niin kutsujen yksilöimistä kuin mielenkiinnon herättämistäkin. Jotkut puolestaan uskovat, että se viittaisi Applen julkaisevan useita eri tuotteita.

Yksi kiinnostava näkemys on se, että kaikki logot olisi tehty iPad Prolla. Se kuulostaa oikeastaan kaikkein todennäköisimmältä vaihtoehdolta, sillä Adobe ilmoitti juuri muutama päivä sitten, että se aikoo tuoda Photoshopin täysversion iPad-käyttäjäille.

