Test: Nikon Z6

Nikon har virkelig ikke vært beskjedne med Z6, og all frykt for at de skulle bomme med denne modellen preller av i det øyeblikket du plukker opp kameraet. Til nå har vi nølt litt med å anbefale Sonys Alpha A7 III om du er i markedet for et velutrustet fullformatkamera til rundt 20-30 000 kr, og Nikon Z6 er på mange måter et mer tiltalende alternativ.

Vi måtte vente litt lenger på Nikon Z6 enn på Nikon Z7, men det er dette kameraet som trolig vil ha den bredeste publikumsappellen av Nikons to nye speilfrie fullformatkameraer – særlig blant hobbyfotografer.

Nikon benytter en todelt strategi, på samme måte som Sony gjorde da de lanserte de første utgavene av Alpha A7R og A7, der Nikon Z6 og Z7 utseendemessig er like hverandre, og har temmelig like spesifikasjoner, men det er tre viktige ting som skiller dem: oppløsning, autofokus og bildeseriehastighet.

Der Z7, med sin informasjonsmettede 45,7 MP-sensor, er Nikons høyoppløselige variant, markedsføres Z6 mer som et allround-kamera. Men når Sony har fått et forsprang med sitt strålende Alpha A7 III, betyr det vel at Nikon er litt for sent ute til festen?

Nikon Z6: Egenskaper

24,5 MP fullformat CMOS-sensor

Helt nytt objektivfeste

5-aksers innebygd bildestabilisering

Noe vi nevnte i forbifarten, var at der Z7 har en oppløsning på 45,7 MP, har Nikon Z6 en bakbelyst fullformatsensor på 25,4 MP, som selv om den ikke gir den samme overveldende oppløsningen som den sterkere søsteren, leverer et pikselantall som skulle tilfredsstille de fleste brukere. Det betyr at det i utgangspunktet kommer med et litt bredere ISO-spenn, fra ISO100 til 51 200 (tilsvarende på Z7 er 64-25 600), og dette kan utvides til 50-204 800, noe som er på nivå med Alpha A7 III.

Akkurat som Z7 bruker Z6 Nikons nye Z-linsefeste, og dermed har Nikon gått bort fra det veletablerte F-festet i utviklingen av sine nye speilfrie kameraer i fullformat. Det nye linsefestet har med sine 55 mm en åpning som er 11 mm bredere enn F-festet, mens brennvidden (avstanden mellom linsens sentrum og sensoren) er svært kort, med sine 11 mm.

Nikon mener at de store dimensjonene og den korte brennvidden gjør at objektivutviklerne kan utvikle optikk som overgår det etablerte F-designet og får det beste ut av fullformatsensoren. Grunnen er at lyset lett kommer til i de innerste krokene av sensoren, slik at hele rammen blir godt belyst.

Sammen med Z6 og Z7 lanserer Nikon tre objektiver i den nye S-serien: et 24-70 mm f/4 standard-zoom, 35 mm f/1,8 vidvinkel og et primærobjektiv på 50 mm f/1,8. Den nye diameteren muliggjør også bruk av objektiver med så rask åpning som f/0,95, og neste år skal det komme et avansert primærobjektiv, 58 mm f/0,95 S Noct, med manuelt fokus.

For eksisterende brukere av Nikons systemkameraer som er ute etter å bytte til de nye, speilfrie kameraene, eller vil bruke det parallelt med sine eksisterende systemkameraer fra Nikon, kommer det en ny FTZ-adapter som er kompatibel med omkring 360 Nikon-objektiver, der 90 vil støtte Z6-modellens autofokushastighet.

Nikon Z6 spesifikasjoner Sensor: 24,5 MP fullformat, bakbelyst CMOS Objektivfeste: Nikon Z-feste Skjerm: 3,2-tommers vendbar berøringsskjerm, 2 100 000 punkter Bildeserier: 12 fps Autofokus: 273-punkters AF Video: 4K Tilkobling: Bluetooth og Wi-Fi Batterikapasitet: 310 bilder Vekt: 675 g med batteri og minnekort

Nikon Z6 er utstyrt med en elektronisk søker på 0,5-tommer med 3,6 million punkters Quad-VGA-oppløsning, og med en utrolig forstørrelse på 0,80x, noe som overgår Sony Alpha A7 IIIs 2,36-millioner og 0,78x-skjerm. Z6 gjør også bruk av Nikons nye optikk som hevdes å gi enda bedre klarhet, mens den elektroniske søkeren har en visningsfrekvens på opptil 60p.

Sammen med dette får du en stor, 3,2-tommers vendbar berøringsskjerm med en oppløsning på 2 100 000 punkter, mens Z6 også drar nytte av en LCD-skjerm på topplaten der du finner de viktigste opplysningene du trenger når du tar bilder.

Der Nikons systemkameraer benytter objektivbasert bildestabilisering (noe Nikon kaller vibrasjonsreduksjon) i de nye, speilfrie kameraene, har de nå valgt et innebygd system, der Z6 har et femakset bildestabiliseringssystem (rotasjon langs alle akser, samt horisontalt og vertikalt). Om du vil benytte F-objektivenes VR-linser på Z6 ved hjelp av FTZ-adapteren, vil kameraets innebygde VR-system justere seg selv til å støtte det linsebaserte stabiliseringssystemet.

Nikon Z6 kan gjøre videopptak i 4K UHD i opptil 30p, og du kan også spille inn full HD-video i 60p, og 120p sakte film i HD-format.

Her er det dessuten et elektronisk «Vibration Reduction»-system (kjent som E-VR), som er utviklet for å redusere virkningen av vibrasjoner i kameraet ved håndholdt filming. Og når vi snakker om film, kan Nikon Z6 spille inn 4K UHD-video i opptil 30p, mens man også har muligheten til å spille inn video i full HD i 60p, samt sakte film i HD-format i 120p.

Som andre nyere kameraer fra Nikon, benytter Z6 selskapets ganske klønete bildeoverføringssystem SnapBridge. Her gjøres det bruk av en Bluetooth lavenergitilkobling mellom kameraet og den smartenheten du benytter (via en gratis app), der bildene nedskaleres til 2 MP og overføres fra kameraet til enheten underveis i fotograferingen. Hvis du heller vil ha tak i de høyoppløselige bildene, kan du velge dem ut individuelt fra kameraet, med en wi-fi-oppkobling, om du foretrekker denne metoden. Alternativt tilbyr Z6 an åpen wi-fi-oppkobling, slik at du kan overstyre SnapBridge om du ønsker.

Du venter kanskje å finne et par SD-kortspor på Z6, men Nikon har ti stedet valgt ett enkelt XQD-spor. Dette er et dristig trekk, med tanke på XQD-kortenes begrensede tilgjengelighet, og at man for tiden bare får tak i Sonys versjoner. De ytelsesmessige fordelene er imidlertid opplagte, og Nikon håper nok at skal bli en mer fremtidsrettet løsning etter hvert som CFExpress-kortene blir mer utbredt. (CFExpress er egentlig en type oppgradert XQD-format, med samme fysiske koblingspunkt og bedre produsentstøtte.)

Nikon Z6 får et nytt, oppladbart litium-ionbatteri, EN-EL15b, men kameraet er også kompatibelt med EN-EL15a-batteriet, som blant annet benyttes i D850. Men til forskjell fra den eldre enheten, støtter EN-EL15b-batteriet USB-opplading, og til forskjell fra Z7, vil ikke Z6 leveres med en vanlig strømadapter. Noe som er skuffende, er at Nikon oppgir at batteriet bare har en kapasitet på 310 bilder i dette kameraet, noe som er 400 færre enn de 710 til Alpha A7 III. Imidlertid oppgis også Z7 å skulle klare 330 bilder, men i virkeligheten ligger det på nærmere 600 bilder, så vi regner med at det er samme sak her.