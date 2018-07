Test: Honor 10

Honors seneste toppmodeller har imponert oss, og Honor 10 er intet unntak. Her er det mye å like, og spesielt når du sammenligner prisen med den du må betale for andre flaggskip. Spesielt må vi trekke frem kameraet, skjermen og designet.

Honor satser på å lage flaggskip-modeller som tilbyr gode spesifikasjoner til en lavere pris enn konkurrentene, og selskapet klarte absolutt å lage en god telefon med fjorårets Honor 9.

Samtidig har mye skjedd i smarttelefonverdenen siden da. Det omdiskuterte hakket har blitt helt vanlig på toppmodeller, og det samme har skjermer med 18:9-format, og for ikke å snakke om prosessorer med AI-muligheter og oppgraderte Android-versjoner.

Ser vi bort bra prisen, har Honor 10 mye til felles med den nylig lanserte toppmodellen Huawei P20. Mye av grunnen til det er nok at Huawei eier Honor, og mange av funksjonene vi får i Huawei-flaggskipene dukker senere opp hos den rimeligere lillebroren.

Sammenlignet med Huawei P20 mangler Honor 10 en del funksjoner, men den veier samtidig opp med en lavere pris.

Nedenfor kan du se vår videotest som bygger på våre første 48 timer med telefonen, mens en komplett videotest vil publiseres snart.

Pris og lansering

Prisen på Honor 10 ligger på 4490 kroner

Honor 10 er i salg i Norge fra diverse nettbutikker, og du får den uten abonnement for 4490 kroner. Det er faktisk mindre enn den norske lanseringsprisen til Honor 9, og ikke minst langt mindre enn andre flaggskipmodeller. For eksempel koster Huawei P20 Pro nesten dobbelt så mye i norske nettbutikker.

Design og skjerm

Ukonvensjonell blank overflate på baksiden.

Flott HD+-skjerm med hakk øverst.

Hodetelefonutgang og infrarød sensor.

Honor har lagt stor vekt på design denne gangen, og det er ingen tvil om at dette er en vakker telefon.

Den henter inspirasjon fra overflatefinishen til Huawei P20 men med en litt annen vri, og du ser ulike fargetoner avhengig av hvilken vinkel du ser fra.

Vi opplever den som frisk og annerledes og liker den godt, men det er forståelig at det vil være delte meninger om den.

Fargen på vår testtelefon heter Phantom Blue, men Honor 10 finnes også i en Phantom Green-variant. Den har vi kun sett på bilder, men der fremstår de som overraskende like.

Hvis du ikke liker noen av disse mer eksotiske fargevalgene, finnes den også i de mer tradisjonelle valgene sort og såkalt Glacier Grey.

Tross at Honor 10 har en mye større skjerm enn Honor 9, er ikke selve telefonen noe særlig større. Dermed er den også komfortabel å holde med én hånd. Dette er på ingen måte noen enorm telefon, og den kan være det perfekte valget for deg som vil ha en stor skjerm men som ikke har hender som kan holde en telefon som iPhone 8 Plus på en komfortabel måte.

Glasset på baksiden er også et høydepunkt designmessig – der brukes det nemlig 15 lag med glass for å skape en slående effekt når lyset skinner på den. Ifølge Honor tar det dobbelt så lang tid å lage Honor 10, sammenlignet med forgjengeren. Den ekstra innsatsen fremstår likevel som verdt det, for baksiden har en flott premiumfølelse.

Langs kanten av telefonen finner du en metallist som bare bidrar til å gjøre telefonen mer eksklusiv, og du finner hodetelefonporten og USB-C-porten på undersiden mens volum- og av/på-knappen sitter på høyre side.

Honor har stort sett satset på en minimalistisk utforming, og det bidrar til at den er god å holde. Den nye utformingen til fingeravtrykkleseren bidrar også til dette. I stedet for å være plassert på baksiden eller nedfelt i front, er den nemlig plassert under glasset slik at den går i ett med skjermen.

Dette må ikke forveksles med fingeravtrykklesere som er bygget inn i skjermen slik vi for eksempel har sett i den nye konsepttelefonen X20 Plus fra VIVO, men det betyr likevel at sensoren ikke bryter de rene linjene til Honor 10.

Det eneste som avslører hvor sensoren befinner seg er en diskret pilleformet kontur under skjermen, og vi opplevde at den er både rask og nøyaktig – den fungerer ganske enkelt like godt, tross at den er under glass.

Når det er sagt, så viste det seg at vi egentlig ikke trengte fingeravtrykkleseren spesielt ofte. Telefonen har nemlig støtte for ansiktsgjenkjenning også, og den gjenkjenner deg på et øyeblikk når du trykker på på-knappen.

Den gjenkjente oss også fra ulike vinkler, men slapp aldri andre folk inn. Den fungerer derimot ikke alltid når man har solbriller på, så den imponerer ikke like mye som scanneren til iPhone X.

Skjermen er veldig ulik den som satt i Honor 9, og den minner mer om en del andre av årets modeller og selvfølgelig også iPhone X. Den er på 5,84 tommer og har 19:9-format, og frontkameraet og ansiktsgjenkjenningsteknologien er plassert i et skjermhakk på toppen.

Skjermoppløsningen omtales som HD+, og det betyr i praksis at du får Full HD-oppløsning pluss noen ekstra piksler på toppen. Det henger sammen med at Honor 10 er litt høyere enn tidligere Honor-modeller.

Skjermen er ellers lyssterk, skarp og fargerik, og den maksimale oppløsningen er spesielt imponerende.

Skjermkantene er relativt beskjedne (med unntak av bunnen som faktisk også er ganske smal), og hakket er lite sammenlignet med mange andre flaggskiptelefoner som er sluppet i det siste.

Liker du ikke hakket kan du skjule det ved å aktivere sorte felter på hver side, men da mister du samtidig litt skjermareal. Likevel er ikke denne plassen bortkastet, for du kan fortsatt ha klokke, varsler og annet der. Det er i det hele tatt mye å like med denne skjermen.