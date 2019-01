Arvostelussa Honor 10 Lite

Honor 10 Litessä ei ole riittävästi tehoja useiden sovellusten samanaikaiseen käyttöön ja vaativaan 3D-pelaamiseen, mutta siinä on hintaan nähden kivasti tallennustilaa, kohtuullinen kamera, laadukas muotoilu ja loistava näyttö.

Honor 10 Lite on uusin lippulaivapuhelimelta näyttävä keskihintainen puhelin. Se seuraa siis tuossa mielessä Nokia 7.1:n , Motorola Onen ja Honorin oman Honor 8X:n jälkiä.

Honor on tällä kertaa ikään kuin laittanut mainion 8X:n tehot pienempään runkoon, ja sen seurauksena sillä on nyt tarjota isoja ja tavallisen kokoisia puhelimia keskihintaluokassa. Vähän kuin iPhone XS:n ohella on XS Max, Pixel 3:n ohella Pixel 3XL ja Galaxy S9:n sijaan on mahdollisuus hankkia S9 Plus.

Hinta ja julkaisu

Honor 10 Lite tuli Suomessa myyntiin tammikuussa 2019

Hinta 249 euroa

Honor 10 Lite on edullisempi vaihtoehto loistavalle Honor 8X:lle ja erinomaiselle Nokia 7.1:lle.

Vaikuttavien speksien ansiosta 10 Lite on hinta-laatusuhteeltaan järkevä vaihtoehto. Kahden viikon käyttökokemus vain vahvisti tuota käsitystä.

Avainominaisuudet

6.21-tuumainen näyttö

Mahtava muotoilu

Tehot keskitasoa

Honor 10 Lite on muotoilultaan selvästi hintaluokkansa yläpuolella. Se näyttää upealta, ja siitä löytyy OnePlus 6T:stä tuttu pisaranmuotoinen näyttölovi – selvästi edullisempaan hintaan.

Puhelin myös näyttää ja tuntuu laadukkaalta. Vaikka sen sivut ja takaosa ovat muovia, laite näyttää sekä tuntuu paremmalta ja kalliimmalta kuin Samsung Galaxy A7.

Honor 10 Lite ei pysty kilpailemaan laadun suhteen A7:n OLED-näytön kanssa, mutta ohuemmat reunat tekevät siitä selvästi näyttävämmän.

Puhelimessa on myös runsaasti tallennustilaa. Useimmissa tämän hintaluokan puhelimissa on vain 32 Gt:a tallennustilaa, mutta 10 Lite tarjoaa 64 gigatavua, josta käytännössä noin 50 Gt:a on käyttäjän saatavilla.

Kyseessä on keskihintainen puhelin, joka on tehoiltaan keskitasoa. Kirin 710 -suoritinta tukee 4 Gt:n RAM-muisti. Hyvä juttu on se, että pienemmät tehot rasittavat vähemmän 3 400 mAh:n akkua.

Muotoilu

Sivut ja takaosa muovia

Lasinen etuosa, jossa on valmiina suojakalvo

Mukana tulee suojakuori

Kuten olemme jo maininneet, Honor 10 Lite on komealta näyttävä keskihintainen puhelin.

Laitteen mukana tulee suojakuori, ja 10 Litessä on myös valmiina suojakalvo, joka auttaa suojaamaan näyttöä vahingoilta.

8 millimetriä paksu ja 162 grammaa painava 10 Lite on pääosin muovisen runkonsa ansiosta varsin kevyt. Puhelin on todella mukava kädessä: se tuntuu sileältä, muttei kuitenkaan ole liukas.

Takaosa näyttää ja tuntuu lasiselta myös sen kaarevan muotoilun ansiosta. Tosiasia on kuitenkin, että se on muovia. Kannattaa muistaa, että muoviin tulee paljon helpommin naarmuja kuin lasiin, joten on suositeltavaa ottaa suojakuori heti käyttöön.

Värivaihtoehtoja on runsaasti: sky blue, midnight black ja sapphire blue. Osassa pinta on liukuvärjätty samaan tapaan kuin Huawei P20 Prossa ja Mate 20:ssä.

Sormenjälkilukija on takaosan keskellä, ja siihen on helppo osua. Lukijan reunat on helppo löytää sokkonakin sormella.

Takana on kaksoiskamera – ei huono juttu tähän hintaan. Kamerat kohoavat hieman puhelimen pinnasta. Se ei ole ihanteellista, mutta suojakuoren kanssa ongelma lähes katoaa eikä kohoamaa melkein huomaa. Puhelimen alaosassa on sen ainoa kaiutin, microUSB-portti ja kuulokeliitäntä.

Honor on myös onnistunut tunkemaan pienen ilmoitusvalon näytön alaosaan. Se on näytön reunojen pienestä koosta johtuen yllättävä ja tervetullut lisä ja tuo bonuksen muutenkin mahtavaan muotoiluun.

Näyttö

19.5,9-kuvasuhteen LCD-näyttö, jossa on pieni lovi

6.21-tuumainen näyttö, jonka näytön ja rungon suhde on 83 prosenttia.

Full HD Plus -resoluutio, 415 ppi (pikseliä tuumalla)

Honor 10 Litessä ei sen edullisen hinnan vuoksi ymmärrettävistä syistä ole QHD-näyttöä, vaan Full HD -näyttö. Se on pitkä ja kuvasuhteeltaan 19.5,9. Näytön reunat ovat erittäin pienet, ja Honorin mukaan näytön ja reunojen suhde on 90 prosenttia.

2230 x 1080 pikselin resoluutio on kilpailukykyinen. Resoluutio on siis 415 pikseliä tuumaan – selvästi enemmän kuin merkittävästi kalliimmassa iPhone XR:ssä (326 pikseliä tuumaan).

Kuvanlaatu ei välttämättä nouse aivan samalla tasolle kuin Samsungin ja Applen laitteiden OLED-näytöissä. Kun huomioi hintaeron, ei esimerkiksi HDR-tekniikan puuttumista voi pitää isona menetyksenä.

Näyttöä pystyy katsomaan varsin hyvin myös ulkona ja huonoista katselukulmista, ja sitä pystyy käyttämään hyvin myös kirkkaissa olosuhteissa.

Joihinkin tekee myös vaikutuksen se, että näytön reunat ovat varsin pienet ja että laitteessa ei ole tavallista näyttölovea, vaan vain pieni pisaranmuotoinen lovi. Siinä on 24 MP:n etukamera.

Yksi kiva bonus on, että näytön asetuksia voi säätää eri tavoilla. Erilaisten tilojen ja värien kalibroinnin avulla voi muuttaa esimerkiksi näytön värien sävyjä.